¿Qué es la materia oscura?

La materia oscura es invisible y funciona como el esqueleto del universo. Se trata de una materia que no interacciona con el campo magnético, lo que explica que no la podamos ver, pues no absorbe ni refleja luz. Sin embargo, representa alrededor del 27 % del universo y es esencial porque mantiene las galaxias unidas.

Tenemos pistas de que se trata de una materia fría, es decir, lenta, pero los laboratorios aun siguen investigando sobre ella. A pesar de ello, sabemos que existe gracias a los efectos gravitaciones sobre estrellas y galaxias, pues sin esta materia oscura, las estrellas se dispersarían debido a la velocidad de rotación.

Galaxia IZw18 | EFE

Su nombre, 'materia oscura' se relaciona con su desconocimiento y la imposibilidad de verla de forma directa. Su existencia se explica debido a la curvatura de la luz de los objetos lejanos que emiten al pasar por cúmulos de galaxias. También porque las simulaciones del universo solo funcionan si la incluimos.

Aun así, su composición sigue siendo un misterio sin resolver, pero su estudio es clave para entender la evolución de nuestro universo. Se trata de unas partículas determinantes para conocer cómo se forman y crecen las galaxias y cómo estas se agrupan para estructurar el Universo, es decir, para crear la red cósmica.