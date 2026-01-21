¿Por qué los humanos no podemos regenerar extremidades?

Algunos animales, como las salamandras o las estrellas de mar, pueden regenerar sus extremidades, una condición que consiste en la restauración de alguna parte del cuerpo en caso de pérdida y que les dio una ventaja evolutiva clara.

Sin embargo, cuando nosotros los humanos perdemos alguna extremidad, desde un dedo hasta un brazo o una pierna, no experimentamos este proceso de regeneración, sino de reparación. En nuestro caso, la evolución priorizó otras estrategias como la cicatrización rápida para evitar infecciones.

Esa cicatriz resultante, es decir ese tejido rígido y fibroso, bloquea las señales necesarias para que las células vuelvan a un estado regenerativo, imposibilitando la capacidad de regeneración.

Jóvenes con discapacidad física jugando al baloncesto | iStock

Pero la ciencia podría cambiar esto y por eso se investigan terapias genéticas, bioelectricidad celular, células madre e ingeniería de tejidos. Estos estudios podrían encontrar alguna posibilidad de recuperar esta capacidad de regeneración que perdimos evolutivamente.

Un estudio publicado en la revista Developmental Cell, muestra cómo científicos han conseguido desarrollar nuevas células con propiedades que se asemejan a aquellas que originan los tejidos de las extremidades. Con ello han demostrado su capacidad para transformarse en esos tejidos, lo que abre nuevas posibilidades en el campo de la regeneración.