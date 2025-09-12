¿Qué es el hidrógeno líquido y qué aplicaciones puede tener?

El hidrógeno líquidoes hidrógeno en estado líquido, obtenido al enfriar el gas hidrógeno a temperaturas extremadamente bajas, alrededor de –253 °C. Esta forma se emplea principalmente como combustible en cohetes espaciales, como los utilizados por la NASA.

Además, se está utilizando como una opción para almacenar el excedente de energía procedente de fuentes renovables, como la solar o la eólica. También tiene aplicaciones en investigaciones científicas que requieren condiciones criogénicas, así como en determinados procesos industriales, por ejemplo, en la producción de amoníaco.

En el ámbito de la movilidad sostenible, el hidrógeno líquido también se estudia como combustible alternativo para vehículos. Gracias a su alta densidad energética y su carácter no contaminante, se considera una de las alternativas más prometedoras dentro del futuro energético limpio y eficiente.