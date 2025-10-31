Qué está pasando con los monos de laboratorio fugados en Estados Unidos

Un camión que transportaba monos de laboratorio se accidentó hace unos días en el estado de Misisipi, Estados Unidos, lo que provocó que varios animales se escaparan. El suceso generó preocupación porque se decía que los monos podían estar infectados con virus peligrosos, como hepatitis C o COVID-19.

Sin embargo, la Universidad de Tulane, encargada del laboratorio al que iban los animales, negó que estén enfermos o representen un riesgo para la salud pública. Según explicaron, los monos eran parte de investigaciones científicas, pero no portaban ningún virus activo ni contagioso.

Las autoridades locales informaron que la mayoría de los monos ya fueron encontrados o recuperados, aunque no se ha confirmado el número exacto. Aun así, pidieron a la población no intentar acercarse ni atraparlos en caso de ver alguno.

Por ahora, no hay pruebas de que alguien haya resultado herido o infectado, y todo apunta a que la alarma inicial fue una confusión. Los expertos recuerdan que, aunque estos animales pueden comportarse de forma agresiva si se sienten amenazados, no existe peligro de contagio.