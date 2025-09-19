Por qué en las caracolas se escucha el mar

Parece algo poético que a través de una caracola de mar hueca, se pueda escuchar precisamente el mar o mejor dicho sonidos similares a los que podríamos escuchar cerca del mar. Sin embargo este fenómeno se debe precisamente a la estructura que suelen tener las caracolas.

Las caracolas de mar tienen una forma curva y cuando se que quedan huecas, cuando sus huéspedes marinos las abandonan, se convierten como en una especie de caja de resonancia. En realidad los sonidos que simulan el mar es en realidad el sonido ambiente de donde nos encontramos, que al ser recogidos por la caracola amplifique y filtre esas frecuencias, consiguiendo que su eco y resonancia genere un murmullo constante que simula el sonido de las olas del mar.

Caracola | Peter Nicola para Unsplash

No obstante, aunque pueda parecer una casualidad, lo cierto es que no lo es, el ruido blanco que se puede escuchar a través de la caracola comparte características con el ruido de las olas y es nuestro cerebro el que hace la asociación.