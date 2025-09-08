¿Qué es la bola de fuego que ha sobrevolado Andalucía a 79.000 km/hora?

Una impresionante bola de fuego iluminó los cielos andaluces a las 5:32 hora peninsular española del pasado sábado. El fenómeno fue registrado por el proyecto SMART del IAA-CSIC, que opera una red de observatorios desde Huelva hasta Granada. Se determinó que una roca entró en la atmósfera terrestre a una velocidad de 79.000 km/h.

La luz intensa se originó a unos 81 km de altura sobre Los Corrales (Sevilla) y avanzó hacia el noreste, sobrevolando el norte de Málaga, antes de desintegrarse a una altitud de 34 km sobre Priego de Córdoba, tras recorrer cerca de 94 km. Las imágenes captadas muestran claramente cómo el meteoro se fragmentó en varios trozos, generando un resplandor tan potente que algunos observadores lo compararon con la luminosidad de una Luna llena.

El análisis concluye que la roca que originó el suceso procedía de un asteroide. Estas rocas que atraviesan la atmósfera terrestre a gran velocidad se denominan "meteoroides". Al impactar contra el aire, la superficie se calentó hasta varios miles de grados centígrados y se volvió incandescente.

Este tipo de fenómenos, aunque no extraordinariamente raros, suelen pasar desapercibidos si no son grabados por redes de observación como la del proyecto SMART.