¿Por qué en las bodas se tira arroz a los recién casados?

Durante la celebración de las bodas, uno de los rituales más antiguos y conocidos es el de tirar arroz a los novios a la salida de la ceremonia. ¿De dónde viene esto?

La tradición de lanzar arroz en las bodas viene de Oriente, tiene raíces muy antiguas y el significado de la abundancia y la prosperidad.

En Asia este alimento se usaba en rituales para atraer fertilidad, fortuna y proteger de la mala suerte. En la tradición celta, este producto añadía la riqueza de los campos a los deseos de la pareja.

Con el paso del tiempo, esta costumbre llegó a Europa y América manteniendo este mismo simbolismo.

Hoy en día algunas personas usan pétalos de flores, burbujas o confeti como una alternativa más moderna y limpia. No solo para evitar el desperdicio de alimento sino también para evitar hacer daño.

De cualquier forma, la esencia y su significado sigue siendo el mismo. Celebrar el amor y desear la abundancia a los recién casados.