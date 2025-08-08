¿Por qué la arena de la playa se calienta más que el agua?

La diferencia de temperatura entre la arena y el agua en la playa tiene una explicación basada en sus propiedades físicas.El agua posee un calor específico elevado, lo que significa que necesita absorber mucha energía para aumentar su temperatura. Por eso, aunque reciba sol durante horas, su temperatura cambia lentamente. En contraste, la arena tiene un calor específico bajo, por lo que se calienta mucho más rápido con la misma cantidad de radiación solar.

Otro factor clave es el movimiento. El agua está en constante agitación debido a las olas y las corrientes, lo que permite que el calor se reparta por una gran masa. Esto evita que la superficie se caliente en exceso. La arena, en cambio, permanece inmóvil, así que el calor se concentra en la parte superior sin posibilidad de distribuirse, lo que provoca que se eleve su temperatura con rapidez.

Andando sobre el mar en una playa | iStock

Además, la forma en que ambos materiales interactúan con la luz solar es diferente. La arena es opaca y absorbe directamente la radiación en su capa superficial. El agua, por el contrario, refleja parte de la luz y deja que otra parte penetre hacia el interior, dispersando el calor en mayor profundidad. A eso se suma que el agua pierde energía constantemente por evaporación, un proceso que enfría su superficie. La arena no evapora, por lo que retiene mejor el calor que acumula.