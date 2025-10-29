La posición al sentarte en el baño que te ayudará si sufres de estreñimiento, según los expertos

Si sufres de estreñimiento, este artículo es para ti. Investigadores confirman que la forma de sentarse en el baño puede marcar la diferencia. Según un estudio recogido por la revista finlandesa Anna, lo ideal es adoptar una posición en la que las rodillas estén más altas que las caderas, lo que permite al recto permanecer recto y facilita el vaciado intestinal.

En concreto, la postura más natural para nuestros cuerpos es la de estar en cuclillas, una posición que nuestros antepasados posiblemente utilizaban para hacer sus necesidades. Esta postura relaja mejor el músculo puborrectal (el que conecta el recto con el ano) y transforma el canal interno en un camino más recto, reduciendo el esfuerzo al defecar.

Los autores señalan que los inodoros convencionales han cambiado esa postura ancestral, obligando a sentarse de forma más erguida y menos favorable para el vaciado. Para adaptar la postura tradicional en el baño actual, los expertos recomiendan utilizar un pequeño taburete para elevar los pies, de modo que las rodillas queden justo por encima de las caderas, e inclinarse ligeramente hacia adelante apoyando los codos sobre las rodillas.

Este simple cambio de postura puede resultar especialmente útil para las personas que sufren estreñimiento con frecuencia, ya que al mejorar la alineación y reducir el esfuerzo, puede favorecer la regularidad intestinal sin necesidad de recurrir inmediatamente a laxantes u otros tratamientos.