INFLUYE EL ÁNIMO
Tu perro se parece a ti más de lo que crees
¿Has notado que tu perro actúa, come o hasta posa de forma parecida a ti? Puede que no sea solo coincidencia. Según un estudio reciente de la Universidad Estatal de Michigan, muchas mascotas desarrollan una personalidad que refleja la de sus dueños, gracias al entorno emocional y la convivencia diaria.
Los investigadores analizaron más de 1.600 parejas de humanos y perros de distintas razas y edades, para descartar que fuera solo genética o raza.
Los resultados sugieren que el ánimo del propietario, si vive en un ambiente tranquilo, relajado o alegre, influye en que el perro sea más sociable, calmado o confiado. Por el contrario, hogares con estrés o tensión pueden generar perros nerviosos, ansiosos o más desconfiados.
Pero no solo la personalidad parece empatar: otras investigaciones confirman que las mascotas son especialmente sensibles a las emociones humanas. Pueden leer gestos, tono de voz o estados de ánimo, y su comportamiento varía en consecuencia.
Así que cuando mires a tu perro y creas ver un reflejo tuyo, puede que no te equivoques. No se trata solo de apariencia: tu carácter, tus emociones y tu vida cotidiana pueden estar forjando, día a día, la forma en que él es.
