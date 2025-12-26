El peligro oculto estas navidades que puede poner en riesgo a los niños

Las visitas familiares durante la Navidad pueden esconder un riesgo poco conocido para los más pequeños. Una médica de urgencias pediátricas ha alertado sobre el llamado "síndrome de la bolsa de la abuela", un peligro que se produce cuando los niños acceden accidentalmente a los medicamentos de sus abuelos.

La doctora Meghan Martin, pediatra de urgencias en Florida y conocida en TikTok como @beachgem10, explicó en un vídeo que este problema es más común de lo que parece. Según señala, muchos adultos mayores no están acostumbrados a tener niños en casa y suelen guardar sus medicamentos en lugares de fácil acceso, como estanterías bajas, bolsos, mochilas o envases que no son a prueba de niños.

La especialista advierte de que alrededor del 20% de las intoxicaciones en niños pequeños están relacionadas con la ingestión accidental de medicamentos pertenecientes a los abuelos. Analgésicos, antidepresivos, fármacos para el corazón, la presión arterial o la diabetes pueden resultar extremadamente peligrosos para un menor, ya que, debido a su bajo peso corporal, incluso una sola pastilla puede provocar una intoxicación grave.

Por este motivo, la doctora insiste en la importancia de extremar las precauciones cuando se visitan casas de familiares. Recomienda mantener todos los medicamentos bajo llave, evitar dejarlos en bolsos o mochilas y no tomarlos delante de los niños, ya que tienden a imitar el comportamiento de los adultos. También subraya que nunca deben presentarse los medicamentos como si fueran caramelos.