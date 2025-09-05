El peligro inesperado en la playa que puede afectar a tu perro

Ir a la playa con el perro es sinónimo de diversión. Carreras interminables por la arena, chapuzones incansables para huir del calor y, en definitiva, tantas horas de juego como se quiera. Sin embargo, es importante dejar claro que existen múltiples peligros que conviene tener en cuenta.

El veterinario malagueño Pablo Vet, conocido en redes sociales, ha querido advertir sobre alguno de los riesgos que conviene tener en cuenta antes de pisar la playa.

El más severo está claro: los anzuelos. Estos diminutos ganchos de metal se esconden bajo la arena y permanecen escondidos. Unos restos de la pesca que pueden convertirse en todo un problema para los perros. Pisarlos implica heridas; mientras que, más grave todavía, su ingesta puede traer perforaciones internas. En caso de esto suceda, es importante no tirar ni cortar el sedad, sino llevar al animal de inmediato al veterinario.

Por otro lado, el agua de mar suele provocar vómitos, diarrea y deshidratación. La arena, por su parte, puede llevar a obstrucciones intestinales graves. Al igual que la basura, los huesos o los alimentos en mal estado que pueda haber en la playa.

Así pues, so mejor es vigilar de cerca a los perros y evitar las zonas de pesca en todo momento, llevando siempre contigo una botella de agua dulce para hidratar.