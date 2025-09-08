Las mejores imágenes del eclipse lunar en todo el mundo

Este pasado domingo 7 de septiembre, justo después del atardecer, tuvo lugar un asombroso evento astronómico: un eclipse lunar total. La Luna (llena) se tiñó completamente de rojo por unos instantes y dejó unas imágenes de lo más espectaculares en todo el mundo. En lugares como España, donde se iba a poder apreciar la secuencia del eclipse completa, la presencia de nubes impidió que numerosos lugares vieran este fenómeno astronómico. Por ello, si no tuviste la oportunidad de presenciarlo aquí te dejamos algunas de las mejores fotografías:

1. El eclipse lunar parcial visto desde Berlín, Alemania.

Eclipse lunar en Berlín | Reuters

2. Eclipse lunar total sobre Schwerin, en Alemania.

Eclipse lunar en Alemania | Getty

3. Otra imagen espectacular del eclipse sobre Schwerin.

Eclipse lunar en Alemania | Getty

4. Así fue la secuencia completa del eclipse lunar en China.

Eclipse lunar en China | Getty

5. La Luna brilla sobre el Templo de Apolo, en Grecia, al inicio del eclipse lunar total.

Eclipse lunar en Grecia | Getty

6. La Luna de Sangre se vio completamente roja desde Indonesia.

Eclipse lunar en Indonesia | Getty

7. El eclipse lunar visto desde Tokio, Japón.

Eclipse lunar en Japón | Getty

8. El eclipse lunar total en Sinope, Turquía.

Eclipse lunar en Turquía | Getty

9. En la India también pudo apreciarse la Luna de Sangre.

Eclipse lunar en la India | Getty

10. Por último, en Viena, Austria, la luna se vio con un tono rojizo intenso dejando unas espectaculares imágenes.