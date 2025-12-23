Invierno 2025: esta es la previsión meteorológica según los expertos

Ha llegado la hora de decirle adiós al otoño y darle la bienvenida al invierno de este 2025. Como ya anunciábamos hace algunos días, este año el solsticio ha tenido lugar a las 16:03 hora peninsular española del 21 de diciembre.

Como resultado, el 21 de diciembre fue el día más corto (con menos horas de luz) y la noche más larga del año. El invierno 2025 durará un total de 88 días y 23 horas hasta terminar el 20 de marzo de 2025 con la llegada de la primavera. Pero, ¿Qué tiempo vamos a tener este invierno? ¿Nos esperan olas de frío y grandes nevadas en España? Te contamos los detalles.

Un invierno más suave de lo normal

Tal y como revela eltiempo.es, los mapas de anomalía de temperatura muestran que buena parte de Europa, incluida España, registrará valores superiores a la media habitual. En algunas zonas de la Península, el modelo apunta a anomalías que podrían situarse entre +0,5ºC y +2ºC.

Es decir: estamos ante un invierno que, salvo giros bruscos de la atmósfera, será más cálido de lo habitual.

Según explican, debemos tener en cuenta que esta no es la "normalidad" de hace décadas en la cual el invierno destacaba por ser anómalamente frío. Hay que tener en cuenta que esta estación es la mas fría del año con una temperatura media de 7.9ºC en España. Es en enero cuando se produce (de media) el día más frío del año. Este invierno 2025-2026 se espera que las temperaturas estén por encima de esa media de 7.9ºC en todo el territorio español.

Precipitaciones

En cuanto a precipitaciones, el modelo también ofrece una tendencia marcada: lluvias dentro de lo normal en toda España.

Lluvia | iStock

2025, un año cálido

El año 2025 será, "con muy alta probabilidad", uno de los cuatro años más cálidos de la serie, según ha señalado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). "Probablemente sea el tercero o el cuarto más cálido. Veremos al final cómo evoluciona la cosa, pero puede quedar empatado con 2024 como tercero más cálido o superarlo directamente", ha explicado.