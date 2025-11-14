Investigadores españoles documentan el tercer caso de cura funcional del VIH en una paciente sin tratamiento

El estudio, liderado por investigadores del Laboratorio de Investigación en VIH y Hepatitis Víricas del Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) y el Hospital público Universitario Rey Juan Carlos, con la participación de investigadores del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz y otros centros de España y Australia, describe el tercer caso de cura funcional del VIH en una paciente sin tratamiento y que ha vivido con el virus durante 22 años.

La paciente es una mujer india de 48 años que, 22 años después de su diagnóstico, mantiene la infección completamente controlada sin necesidad de tratamiento antirretroviral y ha mostrado evidencias de serorreversión del VIH, lo que significa que se observa la pérdida de anticuerpos detectables frente al virus.

Todo indica que su organismo presenta una serie de características únicas con mecanismos naturales extremadamente eficaces que impiden la multiplicación del VIH y lo reducen a formas defectuosas incapaces de causar enfermedad, lo que podría explicar su capacidad para alcanzar lo que se considera una cura funcional del VIH. Los análisis también indican que este control excepcional se estableció muy pronto tras la infección.

"Este tercer caso de cura funcional del VIH-1 refuerza la importancia de comprender los factores biológicos que permiten esta condición única. Nuestros hallazgos muestran la existencia de mecanismos naturales específicos, y muy eficaces, que impiden la propagación del virus, posiblemente relacionados con una respuesta inmunológica innata potenciada por ciertos factores celulares, y por la acción de células "asesinas naturales" ("natural killer"), que actúan como una primera línea de defensa", señala la doctora Norma Rallón.

Rallón, quien ha liderado el estudio junto a José Miguel Benito, ambos investigadores responsables del Laboratorio de Investigación en VIH y Hepatitis Víricas del IIS-FJD en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, recuerda que, "aunque científicamente no puede confirmarse una cura esterilizante de forma absoluta, la ausencia total de señales de infección convierte este caso en un potencial ejemplo de eliminación completa del VIH-1".

El estudio, publicado en la revista Lancet HIV, ha contado con la participación de los doctores Miguel Górgolas y Alfonso Cabello, jefe y jefe asociado, respectivamente, del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz, en estrecha colaboración con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, el Hospital Clínico San Carlos, el Hospital Vall d*Hebron y la Universidad de Sydney, podría ser un avance fundamental para la búsqueda de tratamientos curativos para el VIH, ya que ha identificado factores clave que evidencian la naturaleza única de cura funcional en la paciente.

En el contexto del VIH, se denomina "controlador élite" a un pequeño porcentaje de personas con el virus que, sin tratamiento antirretroviral, son capaces de mantener su carga viral en niveles indetectables durante ciertos periodos de tiempo. Estos pacientes logran mantener el control de la replicación del virus sin la necesidad de medicamentos. Sin embargo, hay una gran heterogeneidad en estos pacientes, y la mayoría de estos "controladores élite" no mantienen este control a largo plazo.

"Algunos casos excepcionales, como el de la paciente descrita en este estudio, muestran una condición única de control del VIH, lo que sugiere posibles nuevos enfoques para el desarrollo de estrategias terapéuticas que podrían ayudar a mejorar el manejo del VIH en el futuro, incluso sin la necesidad de tratamiento antirretroviral continuo ya que abre nuevas posibilidades para alcanzar la cura funcional en las personas que viven con VIH", explica Rallón.