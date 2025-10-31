¿Influye el mes de nacimiento en la salud mental? Un estudio dice que sí, especialmente en hombres

¿Sabías que la época del año en la que naces podría influir en tu salud mental? Una investigación reciente de la Universidad Politécnica Kwantlen, en Canadá, reveló que, en el caso de los hombres, el mes de nacimiento podría tener un papel importante. Los resultados indican que aquellos nacidos en verano presentan más probabilidades de desarrollar síntomas de depresión en la edad adulta que quienes llegaron al mundo en otras estaciones.

El hallazgo se obtuvo a partir de una encuesta internacional en la que participaron 303 adultos, quienes respondieron preguntas sobre sus niveles de ansiedad y depresión. Los datos mostraron una relación entre haber nacido en verano y una mayor incidencia de depresión en hombres. No obstante, el estudio no afirma que el nacimiento en esta estación sea la causa directa, sino que únicamente señala una conexión entre ambos aspectos. Mika Mokkonen, autora de la investigación, explicó que factores ambientales durante el embarazo, como la cantidad de luz solar o las variaciones de temperatura, podrían influir en este fenómeno.

Aunque los resultados son preliminares y se requiere más investigación para confirmarlos, este trabajo abre la posibilidad de comprender mejor cómo las condiciones del entorno antes de nacer podrían tener un impacto en nuestra salud mental. Explorar estas conexiones podría ayudar a entender los mecanismos detrás de ciertos trastornos y a prevenirlos en el futuro.