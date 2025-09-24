No importa cuánto: beber alcohol aumenta el riesgo de demencia

El consumo de cualquier cantidad de alcohol probablemente aumente el riesgo de demencia, señala un estudio que cuestiona además que una ingesta moderada tenga un efecto protector, pues el riesgo aumentaría en proporción a la cantidad.

El mayor estudio combinado observacional y genético realizado hasta la fecha sobre ese aspecto fue realizado por un equipo de investigadores encabezados por la Universidad de Oxford (Reino Unido) y se publica BMJ Evidence Based Medicine.

Algunas teorías actuales sugieren que podría existir una "dosis óptima" de alcohol para la salud cerebral, pero la mayoría de estos estudios se han centrado en personas mayores o no han diferenciado quienes antes bebían y los que nunca lo han hecho, lo que, según el equipo, complica los esfuerzos por inferir la causalidad.

Para el estudio, se basaron en datos observacionales y métodos genéticos procedentes de dos grandes bancos de datos biológicos que abarcaban todo el rango de consumo de alcohol: el Programa del Millón de Veteranos (Estados Unidos) y el Biobanco del Reino Unido.

Los participantes, que tenían entre 56 y 72 años al inicio del estudio, fueron objeto de seguimiento desde su reclutamiento hasta el primer diagnóstico de demencia, el fallecimiento o la fecha del último seguimiento. El periodo medio fue de cuatro años para el grupo estadounidense y de doce para el británico.

Desde el punto de vista observacional, el consumo ligero de alcohol se asoció con el menor riesgo de demencia, pero los análisis genéticos mostraron un aumento estable del riesgo de padecer esa dolencia con el aumento de la ingesta.

El método genético empleado, llamado de aleatorización mendeliana, "sugiere un papel causal del consumo de alcohol en el aumento del riesgo de demencia, sin que haya pruebas que respalden un efecto protector en ningún nivel de consumo", dice el artículo.

El patrón de reducción del consumo antes del diagnóstico de demencia observado en el estudio subraya, según el equipo, "la complejidad de inferir causalidad a partir de datos observacionales, especialmente en poblaciones envejecidas".

Entre las limitaciones del estudio, reconocen que las asociaciones estadísticas más fuertes se encontraron en personas de ascendencia europea, debido al número de participantes de este origen, y la aleatorización mendeliana también se basa en supuestos que no pueden verificarse, añaden.

En cualquier caso, el equipo sugiere que sus hallazgos "cuestionan la idea de que los niveles bajos de alcohol son neuroprotectores" y agrega que, al contrario, el riesgo de demencia "aumentaba de forma constante con un mayor consumo de alcohol según las predicciones genéticas", resume BMJ Evidence Based Medicine.