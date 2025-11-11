Hablar varios idiomas podría ayudar a frenar el envejecimiento

Cada vez es más importante hablar distintos idiomas, pues resultan fundamentales en el ámbito laboral y cultural. Pero un reciente estudio ha demostrado que también puede ser clave en edades avanzadas.

Un estudio publicado en la revista Nature Aging revela que hablar varios idiomas está asociado con un envejecimiento biológico más lento.

La investigación, realizada por científicos de Argentina, Chile, Colombia, Irlanda, Noruega, España, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela, estudió a personas mayores de 50 años en 27 países europeos. Los científicos detectaron que quienes viven en sociedades que usan dos o más lenguas tienen mejor salud mental al envejecer y que cuantas más lenguas domina una persona, mayor es la protección biológica.

Los más de 86.000 adultos participantes realizaron encuestas relacionadas con la memoria, habilidades físicas, años de escuela e igualdad de género. Para medir el envejecimiento, los científicos usaron la brecha de edad bioconductual (BAG), una medida que compara la edad de una persona con la que reflejan su salud física y mental.

Mapa del mundo con los idiomas más utilizados | iStock

El hallazgo principal fue que las personas que usan más de un idioma tienden a tener una BAG más favorable, es decir, tienden a envejecer más despacio.

Expertos explican que el multilingüismo podría estar asociado a la reducción de estrés crónico y la inflamación, la mejora de la función cardiovascular y metabólica, y de la regulación inmune.

Además, aprender idiomas potencia funcionas cognitivas como la atención, la memoria o la capacidad de resolver problemas. También amplía las redes de interacción y reduce el aislamiento, dos factores clave relacionados con el bienestar y la longevidad. El estudio reveló que el beneficio del multilingüismo se nota tanto en hombres como en mujeres y crece aún más después de los 60 años.

Pero expertos aseguran que la clave, más que la edad o el idioma, es la exposición y el uso de múltiples lenguas a lo largo de la vida.