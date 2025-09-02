¿CÓMO TE LLAMAS TÚ?
Estos son los nombres con menos probabilidades de conseguir un trabajo: ¿está el tuyo en la lista?
Los investigadores pidieron a los participantes que eligieran entre dos candidatos para un puesto de trabajo, cuando lo único que sabían sobre ellos eran sus nombres.
Publicidad
Un reciente estudio acaba de revelar que la decisión de los padres sobre el nombre de sus hijos sí es importante. Y es que tu nombre puede influir en tus perspectivas laborales. ¿Cuáles son esos nombres? Te contamos los detalles.
Tal y como recoge el medio The Conversation, para llevar a cabo esta investigación el equipo pidió a los participantes que eligieran entre dos candidatos para un puesto de trabajo, cuando lo único que sabían sobre ellos eran sus nombres.
Los resultados revelaron que las personas con nombres que sonaban más suaves tenían más probabilidades de ser contratadas que aquellas con nombres que sonaban más "duros".
Esto será una buena noticia para personas con nombres como Anne, Luna, Lewis, Miles y Warren. Sin embargo, esto podría hacer sonar las alarmas para personas llamadas Rita, Katie, Eric, Chris o Zach.
"Estos resultados muestran que el sonido de un nombre podría ser una fuente adicional de sesgo en las decisiones de contratación. Cuando las personas no conocen muchos detalles sobre un candidato, parece que hay mucha información en un nombre", explicaron los autores del estudio.
A continuación, te mostramos los 36 nombres con más y con menos posibilidades de conseguir un empleo.
Los 36 nombres con más posibilidades de conseguir un empleo
- Ana
- Juana
- Junio
- Lanah
- Laurel
- Lauren
- Luisa
- Luna
- Mara
- Marla
- Megan
- Mona
- Mia
- Noelle
- Norah
- Hola
- Renée
- Rosanne
- Abel
- Allen
- Ametralladora
- Linus
- Lorne
- Lou
- Lyle
- Millas
- Milo
- Morris
- Moisés
- Natán
- Noam
- Navidad
- Owen
- Ronin
- Madriguera
- Voluntad
Los 36 nombres con menos posibilidades de conseguir un empleo
- Rita
- Erica
- Etta
- Empanada
- Christie
- Katie
- Kasey
- Petra
- Kathy
- Katia
- Kate
- Trista
- Tracy
- Pippa
- Tessa
- Tía
- Greta
- Yvette
- Eric
- Héctor
- Chris
- Curtis
- Iglesia
- Ted
- Tito
- Fatigar
- Tate
- Terry
- Atravesar
- Carretero
- Kipp
- Kurt
- Jacobo
- Vencedor
- Garrett
- Zach
Publicidad