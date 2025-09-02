Estos son los nombres con menos probabilidades de conseguir un trabajo: ¿está el tuyo en la lista?

Un reciente estudio acaba de revelar que la decisión de los padres sobre el nombre de sus hijos sí es importante. Y es que tu nombre puede influir en tus perspectivas laborales. ¿Cuáles son esos nombres? Te contamos los detalles.

Tal y como recoge el medio The Conversation, para llevar a cabo esta investigación el equipo pidió a los participantes que eligieran entre dos candidatos para un puesto de trabajo, cuando lo único que sabían sobre ellos eran sus nombres.

Los resultados revelaron que las personas con nombres que sonaban más suaves tenían más probabilidades de ser contratadas que aquellas con nombres que sonaban más "duros".

Esto será una buena noticia para personas con nombres como Anne, Luna, Lewis, Miles y Warren. Sin embargo, esto podría hacer sonar las alarmas para personas llamadas Rita, Katie, Eric, Chris o Zach.

Entrevista de trabajo. | Pixabay

"Estos resultados muestran que el sonido de un nombre podría ser una fuente adicional de sesgo en las decisiones de contratación. Cuando las personas no conocen muchos detalles sobre un candidato, parece que hay mucha información en un nombre", explicaron los autores del estudio.

A continuación, te mostramos los 36 nombres con más y con menos posibilidades de conseguir un empleo.

Los 36 nombres con más posibilidades de conseguir un empleo

Ana

Juana

Junio

Lanah

Laurel

Lauren

Luisa

Luna

Mara

Marla

Megan

Mona

Mia

Noelle

Norah

Hola

Renée

Rosanne

Abel

Allen

Ametralladora

Linus

Lorne

Lou

Lyle

Millas

Milo

Morris

Moisés

Natán

Noam

Navidad

Owen

Ronin

Madriguera

Voluntad

Los 36 nombres con menos posibilidades de conseguir un empleo