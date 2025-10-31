Estos son los alimentos ultraprocesados que más dañan tu cerebro, según un estudio

Dentro de todos los alimentos ultraprocesados, existen dos tipos que, según han comprobado los investigadores, son los peores para el cerebro. Estamos hablando las carnes y bebidas ultraprocesadas. Te contamos los detalles.

Según los expertos, las personas que consumieron una o más porciones adicionales de cualquiera de estos alimentos mostraron un riesgo significativamente mayor de desarrollar deterioro cognitivo, incluidos aquellos asociados con formas de demencia como la enfermedad de Alzheimer.

Los investigadores hicieron un seguimiento a 4.750 residentes estadounidenses de 55 años o más para evaluar cómo había evolucionado su salud durante un período de hasta siete años, evaluando su estado cognitivo cada dos años desde 2014 hasta 2020.

Comprobaron que, como hemos mencionado, las carnes (nuggets, pizzas, hamburguesas...) y las bebidas ultraprocesadas era lo peor para el cerebro, lo que significa que una pizza y una cola podrían combinarse para crear una doble bomba cerebral.

Estos son los riesgos de las bebidas azucaradas, según un nuevo estudio | iStock

En total, 1.363 participantes desarrollaron deterioro cognitivo. Aquellos que consumieron al menos una porción adicional de productos animales ultraprocesados ​​al día mostraron un riesgo un 17% mayor de desarrollar problemas cognitivos.

Las bebidas azucaradas resultaron ser solo un poco menos perjudiciales para el cerebro, ya que las personas que consumieron al menos una ración adicional al día mostraron un aumento del 6% en el riesgo de desarrollar problemas cognitivos.

En definitiva, esta nueva investigación demuestra que los pacientes tienen una vía sencilla, aunque no necesariamente fácil, para proteger su salud cerebral: realizar cambios en su dieta para evitar las carnes ultraprocesadas y los refrescos.