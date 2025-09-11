Este desayuno podría ayudar a prevenir el cáncer de colon, según un experto

El cáncer colorrectal es la tercera neoplasia maligna más frecuente en todo el mundo. Recientemente, un científico ha revelado que un simple desayuno podría reducir significativamente el riesgo de esta enfermedad. Te contamos los detalles.

Tal y como revela el medio The Conversation, según Justin Stebbing, profesor de Ciencias Biomédicas en la Universidad Anglia Ruskin, el consumo regular de yogur puede tener un efecto protector contra ciertas formas agresivas de cáncer colorrectal al modificar el microbioma intestinal, es decir, las bacterias naturales que viven en el intestino.

Stebbing cree que el yogur puede ser beneficioso porque contiene cultivos vivos de bacterias útiles, incluidos Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus, que pueden ayudar a preservar un equilibro en las bacterias intestinales, esencial para mantener un sistema inmunológico fuerte y prevenir la inflamación, que puede contribuir al desarrollo del cáncer.

Un estudio examinó datos de más de 150.000 participantes monitoreados durante varias décadas, lo que sugiere que el consumo prolongado de yogur podría modificar el microbioma intestinal de manera que ofrezca protección contra ciertos tipos de cáncer.

Los científicos interrogaron a los participantes cada dos años sobre su consumo de yogur y evaluaron los niveles de Bifidobacterium (una cepa bacteriana presente en el yogur) en el tejido tumoral de 3.079 individuos de la muestra que desarrollaron cáncer colorrectal.

Si bien el yogur no redujo directamente el riesgo de todos los tipos de cáncer colorrectal, las personas que consumían dos o más porciones de yogur a la semana mostraron un menor riesgo de desarrollar cáncer de colon proximal positivo a Bifidobacterium, una variante de cáncer colorrectal que se desarrolla en el lado derecho del colon y tiene una de las tasas de supervivencia más bajas.

De hecho, algunas investigaciones incluso sugieren que el consumo de yogur podría contribuir a prevenir la diabetes tipo 2 y otras enfermedades.