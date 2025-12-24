¿Se está debilitando el campo magnético de la Tierra?

El campo magnético es aquel que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el espacio exterior. Se trata de un elemento muy importante para la vida de la Tierra, pues actúa como escudo protector de la atmósfera que desvía partículas solares y la radiación cósmica.

Ante esto, algunos muestran su inquietud, ¿podemos hablar de que este campo magnético es cada vez más débil? La respuesta es contundente: el campo magnético terrestrepero es un fenómeno lento y esperado sin motivo de alarma.

El campo magnético generado por el movimiento del hierro líquido en el núcleo cambia y redistribuye la fuerza del campo con el tiempo, un proceso que ya ha ocurrido antes.

Campo magnético de la Tierra | iStock

En las últimas décadas, mediciones satelitales muestran una disminución gradual en su intensidad, especialmente en la llamada Anomalía del Atlántico Sur, una donde el campo es más débil y que continúa expandiéndose. Esto puede afectar a satélites o sistemas electrónicos que pasan por allí, aunque no representa un riesgo directo para las personas.

Los científicos creen que estas variaciones forman parte del comportamiento natural de la dinamo terrestre que nos recuerda que la tierra está viva incluso en su interior.