La enfermedad de Chagas se extiende en EEUU: qué es, síntomas y por qué es peligrosa
Se estima que más del 98% de los casos permanecen sin diagnosticar, muchas veces hasta que ya están en fase avanzada.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han detectado casos de la enfermedad de Chagas en 32 estados, lo que la consolida como un problema de salud pública y ofrece evidencias suficientes para considerarla ya endémica en el país.
La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria causada por Trypanosoma cruzi. Se transmite principalmente a través de las heces de triatominos (los conocidos "kissing bugs"), insectos que suelen picar el rostro durante la noche. Además, también puede contagiarse de madre a hijo, a través de transfusiones de sangre u órganos, y en forma muy rara, por contacto directo con heridas o membranas mucosas.
Síntomas
Los síntomas pueden oscilar entre leves y graves, aunque muchas personas no presentan síntomas hasta que llegan a la etapa crónica:
- Fase aguda: Puede ser asintomática o presentar fiebre, fatiga, dolor corporal, dolor de cabeza, erupciones, hinchazón del párpado, diarrea, vómitos, pérdida de apetito y erupciones.
- Fase crónica: Si no se trata, puede evolucionar a complicaciones severas: insuficiencia cardiaca, trastornos digestivos, arritmias, y en última instancia, riesgo de muerte súbita.
Tratamiento
A pesar de que no hay vacuna, existen dos medicamentos antiparasitarios aprobados por la FDA: Benznidazol y Nifurtimox. Su tratamiento dura alrededor de 60 días y puede tener efectos secundarios.
Además, nuevos fármacos están en fase de ensayos y prometen tratamientos más seguros y más breves.
Prevención
Si vives en una zona de alto riesgo de enfermedad de Chagas (común en América del Sur, América Central y México), estas medidas pueden ayudarte a prevenir la infección:
- Evita dormir en casas de barro, de adobe o con techo de paja. Es más probable que este tipo de viviendas albergue insectos triatominos.
- Coloca redes rociadas con insecticida sobre la cama cuando duermas en casas de barro, de adobe o con techo de paja.
- Usa insecticidas para eliminar los insectos de la vivienda.
- Usa repelente de insectos sobre la piel expuesta.
