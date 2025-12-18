Eduardo Casanova anuncia que tiene VIH: síntomas, tratamiento y avances médicos

El actor y director Eduardo Casanova ha anunciado a través de sus redes sociales que tiene VIH, una noticia que ha vuelto a poner el foco en un virus que, aunque ya muy conocido, sigue rodeado de desinformación. Su testimonio permite explicar cómo la ciencia ha cambiado el pronóstico de esta infección en las últimas décadas.

El VIH, o virus de la inmunodeficiencia humana, ataca al sistema inmunitario y, si no se trata, puede derivar en sida. Sin embargo, gracias a los avances médicos, hoy se considera una infección crónica controlable. Muchas personas con VIH no presentan síntomas durante años, y en la mayoría de los casos el diagnóstico llega a través de pruebas específicas.

El VIH se contagia por contacto con los genitales, por ejemplo, durante las relaciones sexuales sin preservativo. Este tipo de infección se conoce como infección de transmisión sexual. El VIH también se contagia por contacto con la sangre, por ejemplo, cuando se comparten agujas o jeringas. También es posible que una persona con VIH no tratado contagie el virus a su hijo durante el embarazo, cuando da a luz o durante la lactancia.

Tal y como revelan los expertos, el gran punto de inflexión ha sido el tratamiento antirretroviral. Estos fármacos, que se toman a diario, impiden que el virus se multiplique en el organismo. Cuando el tratamiento funciona correctamente, la carga viral desciende hasta niveles indetectables. Esto no solo protege la salud de la persona, sino que también evita la transmisión del virus.

Hoy, una persona con VIH que sigue su tratamiento puede tener una esperanza de vida similar a la de alguien sin el virus. Gracias a la investigación se han logrado terapias más eficaces, con menos efectos secundarios y, en algunos casos, con tomas mensuales en lugar de diarias, lo que mejora notablemente la calidad de vida.

El anuncio de Casanova llega en un momento en el que el VIH ya no es solo una cuestión médica, sino también social. Visibilizar que el VIH hoy se puede tratar, controlar y prevenir es clave para combatir el miedo y el estigma que aún persisten.