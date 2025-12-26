El curioso motivo por el que no puedes contener la risa cuando alguien empieza

Todos hemos vivido el momento en el que alguien comienza a reír y de repente, parece contagiarte esa risa sin entender muy bien por qué. En realidad, no se trata de un gesto empático ni de una coincidencia, sino de un reflejo humano que hoy tiene explicación científica.

La risa contagiosa tiene raíces biológicas y sociales que se remontan a los orígenes de nuestra especie y que ayudó a nuestros antepasados a sobrevivir en grupo.

La psicóloga Sandi Mann explica que todas las emociones pueden ser contagiosas, y la risa no es la excepción. Cuando vemos a alguien reír, en nuestro cerebro se activan las llamadas neuronas espejo, lo que provoca una imitación de aquello que estamos viendo.

Pero no se trata de un reflejo que solo los humanos la comparten, pues chimpancés, bonobos y otras 60 especies también emiten sonidos parecidos al reír durante el juego. Esto demuestra que el humor tiene una base biológica y rechaza la idea de la que risa es solo producto de diferentes culturas.

El antropólogo Robin Dunbar, de la Universidad de Oxford, plantea que la risa reemplazó al acicalamiento entre los primates como mecanismo de cohesión. Esto fue debido a que la risa permitía unir grupos cada vez más grandes, mientras que el acicalamiento solo servía para reforzar vínculos en grupos pequeños.

Además de fortalecer lazos, reír tiene beneficios físicos y psicológicos. Cuando lo hacemos, se liberan endorfinas, se reduce el estrés, alivia el dolor y mejora la resiliencia. Por todo ello, la risa no solo nos conecta y protege, sino que además se trata de una respuesta psicofísica que nos recuerda una vez más que somos seres sociales.