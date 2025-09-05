Cómo tomar una pastilla para que haga efecto más rápido

Cuando nos encontramos mal, lo más habitual es recurrir rápidamente a una pastilla esperando que actúe lo antes posible. Sin embargo, algo tan simple como la postura que adoptamos al tomarla podría influir significativamente en su efectividad. Un estudio reciente ha demostrado que la posición del cuerpo durante la ingesta puede acelerar o retrasar el proceso de absorción del medicamento.

Investigadores de la Universidad Johns Hopkinsconcluyeron que acostarse sobre el lado derecho al tomar una pastilla favorece un vaciado gástrico más eficiente. Esto permite que el fármaco llegue antes al intestino delgado, donde se absorbe con mayor rapidez. En cambio, si se toma la medicación tumbado sobre el lado izquierdo, el tránsito es más lento y la acción del medicamento puede retrasarse hasta una hora.

Este hallazgo pone de relieve un aspecto que normalmente se pasa por alto: la postura corporal puede ser clave para que un tratamiento empiece a hacer efecto más pronto. Aunque el medicamento sea el mismo, la forma en la que lo tomamos puede marcar la diferencia.

El estudio también destaca que no se trata solo de tomar la dosis correcta, sino de prestar atención a cómo lo hacemos. Cambios mínimos en la posición corporal podrían mejorar la eficacia de los medicamentos sin necesidad de alterar la dosis ni el tipo de fármaco.

En resumen, ser conscientes de nuestra postura al tomar una pastilla podría ser una forma sencilla de ayudar a que los tratamientos funcionen mejor y más rápido. Un pequeño gesto que podría tener un gran impacto.