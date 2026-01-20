Un "collar inteligente" que devuelve la voz a pacientes tras un ictus

De acuerdo con datos de la Sociedad Española de Neurología, cada año en España se producen alrededor de 90 000 ictus y 23.000 muertes causadas por este tipo de accidente cerebrovascular (ACV). Lo sorprendente no solo es que el 90% de estos ACV podrían prevenirse con costumbres más saludables, sino que uno de cada cuatro españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida.

El ictus es una de las principales amenazas para la salud pública: segunda causa de muerte y primera causa de discapacidad en adultos y muchos supervivientes quedan con secuelas incapacitantes como dificultades del habla, problemas motores o cognitivos.

Una de estas consecuencias es la disartria, una forma de alteración del habla tras el daño neuronal, que limita gravemente la capacidad de comunicación, aislando social y emocionalmente al paciente. Hasta ahora, las soluciones para estas secuelas han ido desde terapias intensivas en logopedia hasta sistemas alternativos de comunicación que resultan lentos o poco naturales. Pero un nuevo estudio publicado en Nature Communications ha presentado una innovación que podría transformar la vida de pacientes con disartria post-ictus: un dispositivo portátil, no invasivo, que se coloca alrededor del cuello (como un "collar inteligente") que detecta las vibraciones musculares sutiles y otros indicadores fisiológicos para reconstruir el habla en tiempo real.

Este dispositivo, llamado Revoice, integra sensores ultrasensibles y algoritmos de inteligencia artificial que capturan señales del movimiento de los músculos de la garganta y del pulso carotídeo, y utilizan modelos avanzados de lenguaje para reconstruir frases completas casi en tiempo real. En pruebas con cinco pacientes con disartria, el sistema logró tasas de error muy bajas: 4,2 % en palabras y 2,9 % en frases completas. Esto, obviamente, mejoró significativamente la satisfacción de los usuarios al comunicarse. Y también la calidad de vida propia y de familiares.

"Los pacientes generalmente pueden realizar los ejercicios repetitivos después de un tiempo de práctica, pero a menudo tienen dificultades con las preguntas abiertas y las conversaciones cotidianas – señala Luigi Occhipinti, líder del estudio -. Y como muchos pacientes recuperan la mayor parte o la totalidad del habla con el tiempo, no hay necesidad de implantes cerebrales invasivos, pero sí existe una gran necesidad de soluciones de habla que sean más intuitivas y portátiles. Se trata de devolver a las personas su independencia. La comunicación es fundamental para la dignidad y la recuperación".

A diferencia de otras tecnologías asistivas que requieren introducir letra por letra, seguimiento ocular o incluso implantes cerebrales, Revoice permite una comunicación fluida y natural, transformando movimientos silenciosos o apenas perceptibles en discurso coherente y expresivo. El dispositivo usa dos agentes de IA: uno decodifica las palabras a partir de fragmentos de movimiento silencioso de boca y cuello, y otro interpreta el estado emocional y el contexto (como la hora del día o el clima) para generar oraciones completas y expresivas.

El impacto potencial va más allá del ictus. Los investigadores señalan que esta tecnología también podría beneficiar a personas con otras afecciones neurológicas que afectan el habla, como la enfermedad de Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), debido a que su enfoque no invasivo y wearable la hace adaptable a diversos grados de discapacidad del habla.

Este avance no solo representa una nueva herramienta clínica para la rehabilitación del habla, sino también un paso hacia sistemas de comunicación asistida que respetan la naturalidad y expresividad del lenguaje humano. El uso de modelos de lenguaje integrados en tiempo real, combinados con señales fisiológicas reales, ofrece una vía inédita para traducir la intención de hablar en palabras audibles sin necesidad de voz física tradicional.

El equipo de Occhiinti ya planifica estudios clínicos más amplios para evaluar la viabilidad del sistema en pacientes de habla inglesa, como parte del siguiente paso para llevar esta tecnología del laboratorio al uso cotidiano.

Si se confirma su eficacia en ensayos clínicos más extensos, este "collar inteligente" podría convertirse en una herramienta transformadora para millones de personas que luchan por recuperar una de las capacidades más humanas: comunicarse con su propia voz.