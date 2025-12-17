Un cohete Ariane 6 lanza dos nuevos satélites del sistema Galileo

Un cohete Ariane 6 ha despegado desde el puerto espacial de Kurú, en la Guayana Francesa, con los dos nuevos satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se sumarán a la constelación Galileo y que aportarán una mayor robustez al programa europeo de navegación, que presta servicio a más de la mitad de la población mundial.

A las 5:01 (hora GMT), tal y como estaba programado, el cohete despegó con los dos satélites ('Sat 33' y 'Sat 34'), que emprendieron así un viaje que les ha llevado hasta una órbita situada a unos 23.000 kilómetros de la superficie terrestre, tras completar durante casi cinco horas las fases más críticas del lanzamiento.

Los más de treinta satélites que integran la constelación Galileo permiten la posición precisa de miles de millones de usuarios a través de sus teléfonos móviles, vehículos u otros dispositivos, aunque son también clave para el tráfico aéreo o marítimo, para miles de infraestructuras críticas o para los servicios de emergencia y salvamento.

El de hoy ha sido el decimocuarto lanzamiento de satélites operativos Galileo (en 2005 se lanzó uno de prueba), un programa que comenzó en 2011, y se ha producido por primera vez a bordo de un cohete Ariane 6, el nuevo lanzador europeo diseñado para asegurar el acceso autónomo de Europa al espacio y capaz de competir con los desarrollados por las grandes empresas espaciales, ya que puede transportar cargas muy pesadas, de hasta 12 toneladas.

Solo cuatro minutos después del despegue, el lanzamiento superó dos de las fases más críticas, cuando la cofia donde están acoplados los dos satélites se separó del propulsor y dos minutos después del carenado, y apenas unos segundos después se encendió el primero de los motores que empezaron a propulsar las naves hasta su órbita.

Casi cinco horas transcurrieron hasta que los dos satélites se separaron y alcanzaron la órbita en la que van a operar durante los próximos años, en la que se han activado y donde se han realizado las primeras pruebas para evaluar su rendimiento y comprobar que ninguno de sus componentes ha sido dañado debido a las duras condiciones del lanzamiento.

Tras la exitosa separación de los satélites, los restos del cohete Ariane 6 en los que llegaron hasta su posición en el espacio se han trasladado hacia una órbita 'cementerio' estable, situada a una distancia muy alejada de los satélites que están operativos y prestan servicio a la Tierra.

En los próximos días comenzarán más pruebas y calibraciones del 'Sat 33' y del 'Sat 34', que se prolongarán durante varios meses, antes de que los dos se sumen a la constelación que ya forman en el espacio más de treinta satélites del programa Galileo.

El sistema, considerado como el más preciso del mundo, es uno de los programas más emblemáticos de la UE y está financiado por la Comisión Europea, y desde su creación a principios de siglo la Agencia Espacial Europea lidera su diseño, desarrollo y cualificación, además de la contratación de los lanzamientos que se han sucedido hasta hoy.

El programa Galileo tiene un impacto muy directo en numerosas actividades cotidianas de millones de ciudadanos de todo el mundo, ya que facilita la navegación en entornos urbanos, se integra en sistemas de asistencia a la conducción, y ha demostrado su utilidad en sectores como la agricultura, las emergencias, u operaciones logísticas, además de en la navegación aérea y marítima.

Unas cinco horas después del despegue, y cuando se completaron las primeras pruebas que han reportado la buena salud de los dos satélites, los responsables del centro de control del puerto espacial europeo en Kurú declararon el éxito del lanzamiento, lo que ha sido recibido con aplausos en la sala y ha comenzado entonces un evento organizado por la Comisión Europea en Bruselas, que ha dado comienzo con un prolongado aplauso para los responsables de la misión.

El programa ha involucrado a numerosas empresas españolas del sector aeroespacial, y entre ellas GMV, que lidera el desarrollo del segmento de control que mantiene operativa la constelación las 24 horas del día y que ha valorado que el lanzamiento de hoy supone un paso adelante para la autonomía tecnológica europea y llega además en un momento "clave", ya que algunos de los primeros satélites se acercan al final de su vida útil y los nuevos permitirán mantener los mismos servicios que ofrece el programa Galileo.

El de hoy ha sido además uno de los tres últimos lanzamientos de satélites 'Galileo' de primera generación, tras los cuales se pasará a naves de segunda generación que ofrecerán nuevas capacidades, una mayor precisión y una robustez mayor frente a interferencias y ciberamenazas.

Varios de los representantes de la ESA y del grupo Ariane que hay han intervenido hoy durante la retransmisión del lanzamiento -que se ha prolongado durante casi seis horas- han valorado el hito que supone para la UE y la Agencia Espacial Europa, ya que el nuevo lanzador de carga pesada garantiza la autonomía estratégica y el acceso de Europa al espacio, así como la importancia y trascendencia del programa Galileo en el actual contexto geopolítico.