EVENTOS ASTRONÓMICOS

Así se ha visto el cometa C/2025 A6 (Lemmon) en diferentes lugares del mundo

A medida que se aleja de nuestro planeta, el cometa va perdiendo brillo.

Cometa C/2025 A6 (Lemmon)

Cometa C/2025 A6 (Lemmon)Dan Bartlett

Rocío Lasheras
Publicado:

El cometa C/2025 A6, más conocido como Lemmon, fue descubierto el 3 de enero de 2025 y recientemente ha tenido lugar su aproximación más cercana a la Tierra, a una distancia de alrededor de 89 millones de kilómetros.

El brillo del cometa aumentó notablemente al acercarse al Sol, lo cual generó expectativas de que fuese visible a simple vista desde cielos oscuros, o al menos con prismáticos. Y, efectivamente, se ha dejado ver.

Quienes pudieron disfrutar de este evento astronómico pueden sentirse unos auténticos privilegiados, ya que por su órbita tan prolongada no volverá a acercarse a la Tierra en miles de años.

Y si eres de los que no pudiste verlo, aquí te dejamos algunas imágenes de Lemmon en diferentes lugares del mundo:

1. El cometa Lemmon cruza el cielo nocturno sobre España.

Cometa Lemmon en España
Cometa Lemmon en España | Getty

2. Brillando sobre Turquía, el cometa Lemmon dejó una estela apreciable a simple vista.

Cometa Lemmon en Turquía
Cometa Lemmon en Turquía | Getty

3. El paso del cometa Lemmon observado desde Macedonia del Norte, junto con más estrellas fugaces.

Cometa Lemmon en el Macedonia del Norte
Cometa Lemmon en el Macedonia del Norte | Reuters

4. En Eslovaquia, el cometa Lemmon reapareció en todo su esplendor.

Cometa Lemmon en Eslovaquia
Cometa Lemmon en Eslovaquia | Getty

5. En Georgia, al igual que en el Macedonia del Norte, el cometa Lemmon pudo apreciarse a simple vista junto con más estrellas fugaces.

Cometa Lemmon en Georgia
Cometa Lemmon en Georgia | Reuters

