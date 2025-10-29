EVENTOS ASTRONÓMICOS
Así se ha visto el cometa C/2025 A6 (Lemmon) en diferentes lugares del mundo
A medida que se aleja de nuestro planeta, el cometa va perdiendo brillo.
El cometa C/2025 A6, más conocido como Lemmon, fue descubierto el 3 de enero de 2025 y recientemente ha tenido lugar su aproximación más cercana a la Tierra, a una distancia de alrededor de 89 millones de kilómetros.
El brillo del cometa aumentó notablemente al acercarse al Sol, lo cual generó expectativas de que fuese visible a simple vista desde cielos oscuros, o al menos con prismáticos. Y, efectivamente, se ha dejado ver.
Quienes pudieron disfrutar de este evento astronómico pueden sentirse unos auténticos privilegiados, ya que por su órbita tan prolongada no volverá a acercarse a la Tierra en miles de años.
Y si eres de los que no pudiste verlo, aquí te dejamos algunas imágenes de Lemmon en diferentes lugares del mundo:
1. El cometa Lemmon cruza el cielo nocturno sobre España.
2. Brillando sobre Turquía, el cometa Lemmon dejó una estela apreciable a simple vista.
3. El paso del cometa Lemmon observado desde Macedonia del Norte, junto con más estrellas fugaces.
4. En Eslovaquia, el cometa Lemmon reapareció en todo su esplendor.
5. En Georgia, al igual que en el Macedonia del Norte, el cometa Lemmon pudo apreciarse a simple vista junto con más estrellas fugaces.
