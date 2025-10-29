Así se ha visto el cometa C/2025 A6 (Lemmon) en diferentes lugares del mundo

El cometa C/2025 A6, más conocido como Lemmon, fue descubierto el 3 de enero de 2025 y recientemente ha tenido lugar su aproximación más cercana a la Tierra, a una distancia de alrededor de 89 millones de kilómetros.

El brillo del cometa aumentó notablemente al acercarse al Sol, lo cual generó expectativas de que fuese visible a simple vista desde cielos oscuros, o al menos con prismáticos. Y, efectivamente, se ha dejado ver.

Quienes pudieron disfrutar de este evento astronómico pueden sentirse unos auténticos privilegiados, ya que por su órbita tan prolongada no volverá a acercarse a la Tierra en miles de años.

Y si eres de los que no pudiste verlo, aquí te dejamos algunas imágenes de Lemmon en diferentes lugares del mundo:

1. El cometa Lemmon cruza el cielo nocturno sobre España.

Cometa Lemmon en España | Getty

2. Brillando sobre Turquía, el cometa Lemmon dejó una estela apreciable a simple vista.

Cometa Lemmon en Turquía | Getty

3. El paso del cometa Lemmon observado desde Macedonia del Norte, junto con más estrellas fugaces.

Cometa Lemmon en el Macedonia del Norte | Reuters

4. En Eslovaquia, el cometa Lemmon reapareció en todo su esplendor.

Cometa Lemmon en Eslovaquia | Getty

5. En Georgia, al igual que en el Macedonia del Norte, el cometa Lemmon pudo apreciarse a simple vista junto con más estrellas fugaces.