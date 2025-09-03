Así es la relación entre el hígado y el cerebro

Diversos estudios han demostrado que el ejercicio de resistencia ofrece importantes beneficios para la salud del cerebro, actuando como un protector frente al deterioro neuronal. Sin embargo, hasta ahora no estaba del todo claro si estos efectos podían estar vinculados a la producción de cetonas en el hígado, compuestos que el organismo utiliza como fuente de energía alternativa.

Una reciente investigación publicada en el Journal of Psychology aporta nuevas evidencias sobre esta conexión. Según sus resultados, la producción de cetonas en el hígado desempeña un papel clave en el correcto funcionamiento cerebral. Estas moléculas, generadas especialmente en situaciones de mayor demanda energética, parecen ser fundamentales para mantener la actividad y la salud de las neuronas.

El trabajo también sugiere que el ejercicio de resistencia podría ayudar a prevenir el deterioro cognitivo asociado a una menor capacidad del hígado para producir cetonas. Esto abre la puerta a nuevas líneas de estudio que exploren cómo el estado y la actividad del hígado pueden influir de manera directa en el rendimiento y la protección del cerebro.