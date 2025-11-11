11 del 11, Día del Soltero: ¿Cuál es su origen y por qué se celebra en esta fecha?

Cada 11 de noviembre se celebra el Día del Soltero. Esta fecha nació en China en 1993, cuando unos estudiantes de la Universidad de Nankín quisieron crear un día para reírse de su propia soltería y sentirse acompañados. Eligieron el 11/11 porque está formado por cuatro "1", que recuerda a personas individuales, así que les pareció el día perfecto.

Era una forma divertida de contrarrestar el día de San Valentín, el 14 de febrero, el día de los enamorados donde las parejas se suelen hacer regalos.

Lo que empezó como una broma entre estudiantes se hizo popular en todo el país. Con el tiempo, la celebración también sirvió para hablar de cómo cambia la sociedad: cada vez más gente decide vivir sola, retrasar el matrimonio o simplemente no tener pareja, y este día se convirtió en una forma de normalizar esas opciones.

El 11 de noviembre se volvió famoso en todo el mundo cuando la empresa Alibaba lo convirtió en un enorme día de compras por internet. Desde entonces, la fecha mezcla tradición, cultura digital y un enorme movimiento económico.

Día del soltero: las ofertas de Shein, YesStyle, AliExpress, Sephora y Douglas | iStock

En China, tal es el impacto del Día del Soltero, que esta festividad genera más de 150.000 millones de dólares en ventas cada año, por encima de grandes fechas consumistas señaladas en rojo en el calendario como el Black Friday o los Amazon Prime Days.

Hoy el Día del Soltero es una mezcla curiosa de humor, cambios sociales y consumo online.