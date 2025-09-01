WhatsApp Web: todas las novedades que han llegado a esta versión de PC

Una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares y que cuenta con millones de usuarios en todo el mundo es el WhatsApp. Esto se debe a la versatilidad de la app que nos permite gestionar los mensajes recibidos al mismo tiempo en varios dispositivos. A continuación te contamos los cambios que ha sufrido una de las versiones de la aplicación.

Así ha cambiado el aspecto de la versión web de WhatsApp

Comprobar nuestros mensajes de WhatsApp desde cualquier dispositivo es posible, ya que la app es multiplataforma y permite mantener abiertas sesiones en distintos dispositivos. Además de la versión de escritorio, podemos acceder a través del navegador de internet en cualquier dispositivo con acceso a Internet y compatible con la aplicación.

Nuevo aspecto WhatsApp web | TecnoXplora

A lo largo de los años esta versión ha sufrido actualizaciones y cambios, además de incorporar nuevas funcionalidades, es esta ocasión ha sufrido un rediseño. A continuación te contamos qué cambios ha sufrido y las mejoras que ofrece. Unos cambios que persiguen, además de darle un toque más fresco, una mayor legibilidad, para ello, se han cambios tanto las ilustraciones, como los iconos y colores. Favoreciendo a su vez una mejor lectura de los contenidos, por lo que no solo se trata de cambios puramente estéticos.

A primera vista, lo primero que llama la atención es la presencia del mítico fondo de Doodle como fondo de los chats, así como un aumento del espacio de pantalla, facilitando la visualización. Las cuales ahora presentan un aspecto distinto a los de la versión móvil, renovando la imagen de la versión web. A partir de ahora, cuando el usuario recibe un sticker o imagen, aparece una miniatura junto a los mensajes en la lista de chats, lo que permite su rápida identificación.

Otros cambios, que podemos observar, es el cambio en el color de los enlaces, cuyo color ahora es el verde, en vez del azul en el que venía mostrando hasta ahora. al mismo tiempo que en la esquina superior izquierda de la pantalla ha desaparecido la palabra Chats siendo ahora sustituida por WhatsApp. Dependiendo del tema elegido por el usuario, podemos observar la presencia de varios tonos de verde, alternándose para darle un aspecto más fresco. Un cambio que poco a poco se está implementado y del que en breve podrán disfrutar la totalidad de los usuarios de la versión online de la aplicación, que además de las nuevas funcionalidades que sus desarrolladores han ido incorporando a esta, en las distintas actualizaciones.

Debemos recordar que no siempre las novedades llegan al mismo tiempo ni a todos los usuarios ni a las diferentes versiones de la aplicación. Por lo que podemos encontrarnos con diferencias sustanciales, dependiendo de la versión que usemos y el dispositivo en el que estemos. Siendo distinta la evolución y la implementación de la misma, tanto en la versión móvil, en la versión de escritorio y en la versión web de la app.