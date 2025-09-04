WhatsApp para iOS estrena un menú único para llamadas de voz y vídeo

WhatsApp no para de actualizarse. Hace poco os hablamos de todas las novedades que han llegado a esta versión de PC. Y ahora le toca el turno a la versión para iOS. Sí, WhatsApp para el iPhone se ha actualizado y trae una novedad muy interesante.

O esto es lo que se desprende de la útima publicación de los compañeros de WaBetaInfo, un medio especializado en WhatsApp y que ha descubierto que la versión para iOS más reciente incluye un nuevo cambio que afecta directamente a las llamadas.

Hasta ahora, los usuarios encontraban dos botones distintos en los chats: uno para iniciar una llamada de voz y otro para comenzar una videollamada. Con esta nueva versión 25.23.82 de WhatsApp para iOS, ambos se integran en un único botón que despliega un menú con todas las opciones disponibles.

WhatsApp para iOS mejora el uso de llamadas y videollamadas

Antes de continuar, ten en cuenta que está siendo un despliegue escalonado. Esto quiere decir que no todos los usuarios con la versión 25.23.82 de WhatsApp para iOS podrán ver esta función activada.

Por lo que, si tienes un iPhone y has actualizado WhatsApp, pero no te sale esta novedad, ten un poco de paciencia, ya que llegará en los próximos días. Además, esperamos que no tarde mucho en aterrizar en la versión para Android de la popular app de mensajería instantánea.

Y lo cierto es que no podía ser mejor noticia. ¿Cuántas veces has tocado por accidente el botón de llamada en medio de un chat? Con este rediseño, antes de que el teléfono empiece a sonar, el usuario debe confirmar si quiere iniciar una llamada de voz, una videollamada, crear un enlace o incluso programar una llamada para más adelante.

Además, y como verás en la imagen que han publicado los compañeros del citado medio, el proceso no tiene mayor misterio. Al pulsar sobre el nuevo botón en un chat de WhatsApp, se abre un pequeño panel con todas las posibilidades de llamada. En los chats con empresas, este menú ofrece accesos rápidos a las funciones más habituales, lo que facilita la comunicación sin necesidad de buscar entre pestañas o menús adicionales.

La novedad cobra aún más sentido en grupos, donde el menú añade una opción extra: elegir con qué miembros quieres hablar. De este modo, ya no es necesario llamar a todo el grupo si solo quieres tratar un tema con unas pocas personas. La selección es sencilla: basta con marcar los nombres de los participantes y decidir si la llamada será de voz o de vídeo. Esta flexibilidad evita interrupciones innecesarias y hace las conversaciones más directas.

Así que, tenemos una nueva función de WhatsApp en camino que permitirá reducir las llamadas accidentales, algo que siempre ha sido motivo de queja entre los usuarios. Y por otro lado, una mejora a nivel de organización. Al reunir en un mismo lugar todas las acciones relacionadas con llamadas, WhatsApp centraliza funciones que antes estaban repartidas, lo que agiliza el uso diario.

Sin duda, una excelente noticia. Ahora, solo falta esperar a que esta función aterrice en WhatsApp de forma oficial para disfrutar de sus ventajas.