Transfiere fácilmente tus conversaciones de Whatsapp de iOS a Android con este truco

Cambiar de móvil puede resultar una tarea fácil o una auténtica pesadilla, Conservar no solo las aplicaciones, hacer lo propio con otros contenidos como fotos, videos o las conversaciones, puede ser un problema, sobre todo si cambiamos de sistema. A continuación, te contamos cómo transferir conversaciones de WhatsApp de iOS a Android.

No pierdas tus conversaciones

Probablemente, una de las tareas más tediosas y que más quebraderos de cabeza producía a los usuarios de iPhone que cambiaban de móvil a un Android era la de no perder sus conversaciones de WhatsApp. Aunque para algunos puede ser algo intrascendente, para otros supone una pérdida irremplazable. Algo que no se podía hacer de forma oficial y para lo que se recurre a programas de pago de dudosa efectividad. Para algunos suponía una barrera infranqueable a la hora de dar el salto entre sistemas operativos.

Por fortuna, esto ya es un problema superado, ya que existe un método que no solo es oficial, sino que además es seguro y lo mejor de todo gratuito. Con lo que podemos realizar la migración sin peligro de perder información por el camino. Te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Lo primero de todo, haz una copia de seguridad de los mensajes para que suceda lo que suceda, podamos recuperarlos sin problemas. En lo que respecta al procedimiento, vamos a necesitar un cable Lightning a USB-C similar al que traen los iPhone modernos. Ya que es la única forma de hacerlo de forma oficial, conectando ambos dispositivos de forma física y no a través de la nube.

Para que se realice de forma correcta la transferencia, será necesario que el nuevo teléfono se encuentre nuevo de fábrica , la migración se realiza durante la configuración inicial de este.

Antes de comenzar nos aseguraremos de que el iPhone está concretamente actualizado a la última versión del sistema. Y que ambos dispositivos tienen su batería al 100% para evitar problemas durante el proceso. Realizadas todas estas comprobaciones, procedemos al traspaso.

Para lo cual encendemos el móvil Android e iniciamos el proceso de configuración, siguiendo los pasos del asistente. Hasta llegar al momento en el que nos consulta si queremos copiar aplicaciones y datos.

Este es el momento de conectar ambos dispositivos usando el cable, desde el iPhone, pulsa en "confiar" cuando nos consulte "confiar en este ordenador/dispositivo".

En el móvil Android aparece una lista con los elementos que podemos copiar, nos aseguraremos que la casilla junto a la app de WhatsApp está marcada.

De manera que en la pantalla de iPhone aparecerá un QR, escanea el código con la cámara del móvil Android. Si no aparece el QR tendrás que acceder a través de los ajustes siguiendo esta ruta Ajustes > Chats > Mover los chats a Android.

Tendremos que esperar a que se complete la transferencia, un proceso que puede durar varios minutos, dependiendo del contenido de la copia de seguridad.

Una vez completada la configuración del teléfono Android, si no se ha descargado WhatsApp, descarga e instala, y abre la app para iniciar sesión con el número que tenías en el iPhone. De forma automática la app detectará la copia de seguridad local que acabamos de transferir y nos preguntará si queremos importarla, Pulsa sobre “comenzar", solo nos queda esperar a que termine el proceso.