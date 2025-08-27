El traductor de Google ya permite conversar en tiempo real en otros idiomas gracias a la IA

La IA está revolucionando el día a día de nuestras vidas, y lo está haciendo sin duda proporcionándonos una cantidad infinita de nuevas funciones y mejoras de otras existentes que han cambiado para siempre la manera en la que abordamos ciertas situaciones. Desde la llegada de la IA generativa, hemos tenido claro que esta será una revolución, sobre todo en algunos sectores, uno de los más propicios es el de los idiomas, el hablar y conversar en otros idiomas. Algo que en poco tiempo ha cambiado completamente nuestra percepción de poder hablar o entender otros idiomas.

La nueva función que llega al traductor

Quienes hemos actualizado la app de Traductor de Google a la última versión, nos hemos encontrado con un nuevo modo de uso que cambiar las reglas del juego totalmente. Y es que esta nueva función se llama Conversaciòn, y llega para facilitar al máximo las conversaciones con otras personas de nuestro alrededor en otros idiomas. Un modo que de alguna manera se había podido utilizar con ciertos trucos, pero que ahora sí que está disponible pleno de facultades.

La nueva función del traductor de Google | Google

Lo que hace esta nueva función es detectar y traducir idiomas de manera automática mientras estamos hablando junto al teléfono, de tal manera que no tengamos que hacer nada, solo hablar e ir escuchando lo que dicen en nuestro idioma los interlocutores. Tal y como detalla Google, el audio que grabemos se enviará a los servidores de la compañía para procesarse, por lo que no es algo que se vaya a ejecutar directamente en nuestro smartphone. Así que si esto es algo que te preocupa, lo mejor es que prescindas de la función.

También nos avisan de que no solo se envía la conversación, sino que esta podría conservarse para mejorar el rendimiento de la aplicación a la hora de traducir. Una traducción alimentada por Gemini, tal y como podemos comprobar en el icono que aparece en esta función, precisamente la de la nueva IA de Google, que se ubica entre los dos botones de los idiomas que vamos a traducir. Una vez que lo hemos activado, solo tendremos que comenzar a conversar cerca del teléfono y ver la conversación traducida en tiempo real, no solo en la pantalla, sino también escuchándola en perfecto español.

Así que sin duda alguna es de esperar que esta se convierta en una de las principales funciones de la aplicación, y seguramente la más utilizada en los próximos meses, por millones de viajeros de todo el planeta, que ahora van a tener más sencillo que nunca conversar en otros idiomas aunque no tengan los conocimientos para ello.