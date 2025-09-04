Samsung presenta Vision AI Companion, el futuro de la IA en tu televisor

Samsung quiere seguir liderando el mercado de las Smart TV y monitores, y para ello va a apostar por la inteligencia artificial. De esta manera, la firma coreana ha sorprendido en IFA al presentar Vision AI Companion, su nueva evolución de IA para su familia de dispositivos.

Una versión mejorada de AI Vision y que llega con el asistente de voz Bixby más inteligente. Además, Vision AI Companion ofrece una interacción más natural y conversacional, ya que integra las funciones de IA más avanzadas de Samsung para su gama de Smart TV y monitores.

Así es Vision AI Companion: la inteligencia artificial para televisores Samsung

Pero, ¿qué tiene de especial Vision AI Companion? Pues que vas a poder interactuar on esta IA como si hablases con una persona. Para ello, cuenta con capacidad para responder a preguntas y solicitudes con respuestas visuales e inteligentes a través de múltiples agentes de Inteligencia Artificial con solo pulsar el botón AI del mando a distancia.

Además Vision AI es más inteligente, al punto de que es capaz de comprender el contexto y las conversaciones continuadas, lo que permite interacciones más fluidas que se asemejan a una conversación real. Y lo más importante, sin el uso de comandos, sin menús y sin necesidad de escribir.

Smart TV de Samsung | Samsung

Por ejemplo, si ves que aparece en la pantalla de tu televisor un lugar de ensueño, le puedes decir dónde está y qué recomendaciones hay para viajar. También sobre el actor que aparece en una escena, el nombre de una canción… Un asistente personal en tu salón.

Lo mejor de todo es que Vision AI Companion no solo responde, sino que también comprende el contexto y las interacciones posteriores, mostrando toda la información relevante directamente en la pantalla.

Además, y como podrás imaginar, AI Vision Companion incluye todas las funcionalidades de la versión anterior, tales como:

Click to Search permite realizar búsquedas en cualquier plataforma con tan solo activar el asistente como, por ejemplo, para preguntar por el actor que aparece en pantalla.

permite realizar búsquedas en cualquier plataforma con tan solo activar el asistente como, por ejemplo, para preguntar por el actor que aparece en pantalla. Live Translate proporciona traducción de los subtítulos en tiempo real para conversaciones y diálogos en pantalla.

proporciona traducción de los subtítulos en tiempo real para conversaciones y diálogos en pantalla. Generative Wallpaper ofrece imágenes dinámicas personalizadas según las preferencias del usuario para no tener tu pantalla en negro.

ofrece imágenes dinámicas personalizadas según las preferencias del usuario para no tener tu pantalla en negro. AI Picture, Active Voice Amplifier Pro y AI Upscaling Pro ajustan automáticamente la imagen y el sonido para optimizar el entorno de visualización en todas las fuentes de contenido.

ajustan automáticamente la imagen y el sonido para optimizar el entorno de visualización en todas las fuentes de contenido. AI Gaming Mode ofrece una experiencia de juego inmersiva y con gran capacidad de respuesta gracias a la optimización basada en IA.

ofrece una experiencia de juego inmersiva y con gran capacidad de respuesta gracias a la optimización basada en IA. Copilot de Microsoft y Perplexity, disponibles como aplicaciones independientes, permiten la asistencia en tareas y la productividad directamente desde el televisor para ampliar la funcionalidad de Vision AI Companion.

Respecto a su lanzamiento, Samsung confirma que Vision AI Companion comenzará a implementarse como actualización de software a finales de septiembre, primero en Corea, Norteamérica y determinados mercados europeos (entre ellos, España), y posteriormente en otras regiones.