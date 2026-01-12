Reproducir vídeos en Google Fotos será más divertido con esta función que esperábamos desde hace años

Los de Mountain View están trabajando en nuevas funciones para su app de Fotos y vídeos, la más popular del momento. Y en este caso, Google ha querido traer a la aplicación una de las funciones más esperadas por los usuarios, a la hora de reproducir vídeo. Y no solo hablamos de esperada, sino que a nuestro modo de ver debería ser una función esencial en cualquier reproductor de vídeo para contar con la mejor experiencia.

Controles de velocidad en el vídeo

Esta es la gran funcionalidad que llega a la aplicación a la hora de reproducir vídeo. Y es que como vemos en Android Authority, la funcionalidad, que de momento solo está dentro del código de la aplicación, nos permite elegir la velocidad de reproducción de cualquier vídeo. Para acceder a esta función solo necesitamos pulsar sobre los tres puntos verticales en la parte superior de la pantalla mientras reproducimos el vídeo. Una vez lo hacemos se despliega un menú donde puede seleccionarse el botón Velocidad de reproducción.

Dentro del detalle de la nueva función, se puede comprobar que la reproducción ahora se puede visualizar a velocidades de 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x y 2x. Siendo obviamente el valor de 1x la velocidad original del vídeo. Por tanto, tenemos la posibilidad de reproducirlo tanto a una menor velocidad como a una mayor. La nueva función se ha dejado ver en el código de Google Fotos en la versión 7.58. Por lo que todavía deberán pasar unas semanas o meses para que sea una realidad para los usuarios, porque de momento está totalmente inactiva.

Otra interesante novedad en camino

Junto a esta nueva función del reproductor de vídeo, desde la misma publicación han podido activar desde el código un nuevo ajuste para la interfaz de la aplicación. Esta característica se encuentra entre los ajustes de Google Fotos, y básicamente se denomina Mostrar fechas en cuadrícula. Esto lo que quiere decir es que cuando lo desactivemos, dejarán de existir divisiones temporales en la vista de miniaturas de Google Fotos.

Como sabéis, actualmente estas se ven interrumpidas por las fechas de los días en los que se tomaron las fotos o grabar vídeos. Esto, que es algo que nos ayuda a ubicarnos, a otros usuarios les puede suponer un estorbo a nivel visual. Para evitarlo, podemos desactivar esta función y mostrar las fotos sin interrupciones. La función de momento está en desarrollo, y tan siquiera quienes la han descubierto han conseguido que se vean los cambios reflejados en la galería de fotos, sino que estos no surten efecto. Obviamente, pasarán todavía semanas o meses de desarrollo para que esto sea una realidad.