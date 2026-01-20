Qué es ese punto verde que ahora aparece en los menús de WhatsApp

La app de Meta se sigue actualizando e incorporando nuevas funcionalidades, las cuales tienen una muy buena acogida entre sus usuarios. Sobre todo, lo que nos permite gestionar los mensajes de dos cuentas en el mismo móvil. Esta es una de las novedades de esta nueva funcionalidad.

Si te has encontrado en tu WhatsApp con un punto verde esta es la respuesta

Recientemente, la app de mensajería ha incorporado una nueva funcionalidad que ha tenido muy buena acogida por parte de los usuarios con varias cuentas. Esto permite gestionar los mensajes de varios números desde un mismo teléfono y aplicación. Para ello no es necesario introducir una nueva SIN, solo es necesario iniciar sesión. De forma que una vez lo hemos hecho, podemos cambiar de usuario y gestionar nuestros mensajes. Esto permite elegir qué cuenta qué queremos ver en cada momento. Por el momento, solo vemos las notificaciones de los mensajes de la cuenta que tenemos activa en este momento. Pero existe una forma de saber si hemos recibido nuevos mensajes en el otro usuario.

Mensajes pendientes en cuenta secundaria de WhatsApp | TecnoXplora

Un aviso muy sutil a través del cual podemos saber que tenemos mensajes pendientes de leer en la cuenta secundaria. Para comprobar si hay novedades sin cambiar de usuario, solo tenemos que fijarnos en la esquina superior derecha de la pantalla principal de WhatsApp. Algo que nos ahorra un valioso tiempo, al no tener que intercambiar las cuentas para comprobar si tenemos mensajes pendientes. Haciendo que su uso sea más natural y fluido.

Si hay novedades, veremos un pequeño punto verde en la esquina superior derecha de la pantalla, junto al icono de las tres rayas. Pulsando sobre este, desplegamos el menú a través del cual podemos realizar el cambio de cuenta, donde de nuevo encontramos el puntito verde. Una vez hemos atendido a los mensajes pendientes este volverá desaparecer hasta la llegada de nuevos mensajes, momento en el que volverá a aparecer.

No es el único punto verde que podemos encontrarnos en la esquina superior de la pantalla. Desde hace tiempo, Android ha incorporado a su sistema una serie de avisos que de la misma forma aparecen y desaparecen de la barra de notificaciones. Nos referimos a los testigos que nos informan si alguna aplicación está haciendo uso tanto del micrófono como de la de la ubicación de nuestro móvil. Por lo que no debemos confundirnos entre ambos.

Gracias a esto cada vez somos más conscientes de la privacidad de nuestros dispositivos y del uso que hacen de los recursos de nuestros dispositivos. Aunque en esta ocasión se trata de un aviso silencioso de las novedades en otras cuentas en las que hemos iniciado sesión desde la app de WhatsApp en nuestro móvil. Una funcionalidad que por el momento no está disponible en el resto de las versiones de la app, y que esperamos pueda llegar pronto y poder hacer lo propio desde la versión de escritorio o web.