¿Qué es ese punto azul que aparece ahora en la pantalla de tu móvil?

La presencia de los ajustes de privacidad está cada vez más presente en la interfaz de Android. Ha dejado de ser un ajuste oculto, difícil de localizar entre los diferentes ajustes de la configuración de nuestro móvil, siendo ahora mucho más visible. Algo que podremos comprobar dentro de poco con la llegada de un “chip” azul en la barra de estado de nuestros teléfonos inteligentes.

La evolución de los indicadores de privacidad

La nueva actualización de la beta de Android está llegando a los usuarios registrados en esta, la que es la tercera actualización trimestral y última de 2025 ha traído consigo varias sorpresas, entre las que se encuentra un punto azul interactivo en la barra de estado. Al deslizar con el dedo desde la parte superior de la pantalla de nuestro móvil, accedemos a esta, en la parte derecha de la pantalla, si nos encontramos con este punto azul significa que tenemos control en tiempo real sobre nuestra privacidad.

Asi es el nuevo marcador de privacidad | TEcnXplora

Algo que no es nuevo y que hemos visto otras veces en forma de un punto verde situado en el mismo lugar. Esto nos indica que la utilización por parte de alguna aplicación del micrófono o la cámara. De manera que con un simple vistazo éramos conscientes si alguna app sin permiso hacía uso de estos. Un concepto que con la llegada de la actualización de la Beta de Android 16 se extiende también a nuestra ubicación.

A través de la ubicación, las aplicaciones pueden determinar dónde nos encontramos, aparte de esto es sin duda el GPS de nuestro móvil una de las funcionalidades que más recursos energéticos consume, al mismo tiempo que revela información muy valiosa sobre nuestras rutinas diarias. Este pequeño indicador azul nos avisa de quién, cuándo y por qué se está accediendo a nuestra ubicación. Este funciona de la siguiente forma;

Cuando una app accede y solicita coordenadas al GPS , de forma automática se enciende el chip azul en la parte superior de la pantalla.

, de forma automática se enciende el chip azul en la parte superior de la pantalla. Pulsando sobre este, accedemos al panel de control rápido.

En el que encontramos la información exacta acerca de la aplicación que está haciendo uso en ese preciso instante del GPS.

De manera que, si detectamos que una aplicación, no debe tener acceso a esta función en este momento, tenemos la opción de revocar el permiso de forma inmediata o cerrar la actividad de rastreo, sin necesidad de ir a los ajustes, simplemente pulsando un botón.

Con la incorporación de esta funcionalidad ponemos fin al rastreo silencioso al que nos someten las aplicaciones con o sin nuestro consentimiento. Aunque configuremos la ubicación con el ajuste “mientras se usa la app”, lo cierto es que algunas apps, se mantienen abiertas en segundo plano, consumiendo recursos y rastreando nuestra ubicación de forma innecesaria. Por lo que, con este punto azul, recuperamos la consciencia situacional a través del cual podemos aprender sobre el comportamiento de las apps, y tomar las medidas oportunas en cada momento.

Una novedad que va en la línea de otras que han sido implementadas con anterioridad y que van en la línea de otorgar al usuario el control y la última palabra, no solo sobre su privacidad sino también en muchos aspectos de personalización de sus dispositivos.