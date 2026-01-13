Pronto podrás abrir tu Toyota con un móvil Samsung, ¿qué móviles son compatibles?

Es algo cada vez más frecuente, la posibilidad de abrir y cerrar nuestro coche desde el smartphone. Y es posible porque ya existe la tecnología que permite hacerlo de manera segura, como la que nos puede ofrecer la llave original del coche. Igual que pagamos de forma segura con tarjetas en cualquier comercio con nuestro smartphone, podemos hacer lo propio con las llaves del vehículo. Y de eso Samsung ya tiene mucha experiencia, que ahora amplía también a los vehículos de Toyota, que se van a poder abrir con sus teléfonos de manera más sencilla.

Todo gracias a Samsung Wallet

Así lo ha anunciado hoy la firma coreana, que amplía la compatibilidad de Samsung Wallet con muchos modelos de la firma nipona Toyota. Ahora Wallet es compatible con la llave digital de los Toyota RAV4 de 2026, aunque es solo la punta del Iceberg, ya que se espera que vayan llegando más modelos en los próximos meses. Para poder utilizar esta nueva llave, es necesario que tengamos un móvil compatible, y no basta con que sea Samsung, sino que debe contar con una determinada tecnología integrada.

La llave digital en un móvil Samsung | Samsung

Esta es la de banda ultra ancha, UWB, que se ha convertido en un estándar para el Car Connectivity Consortium (CCC) y que gracias a sus características evita el uso no autorizado de las llaves por parte de terceros. También se puede usar la conectividad NFC, aunque esta obviamente puede ofrecer más limitaciones. Con estas llaves digitales, no solo podemos abrir el coche con el teléfono, sino que podemos enviar estas llaves virtuales a otras personas de nuestra confianza.

De tal forma que puedan utilizar el coche incluso si se han dejado las llaves o si necesitamos que vayan a recoger el vehículo y no las tienen a mano, es un concepto completamente revolucionario de lo que es la llave del coche. En el caso de que nos roben el móvil, o lo extraviamos, podemos desactivar el uso de la llave virtual de Samsung Find, para evitar que nos roben el vehículo mediante esta vía.

¿Qué vehículos y móviles son compatibles?

Pues bien, aunque vendrán más después, el despliegue ha comenzado por los Toyota RAV 2026. Los móviles compatibles con la conectividad UWB son los siguientes: Galaxy S21 Ultra/S21+, S22 Ultra/S22+, S23 Ultra/S23+, S24 Ultra/S24+, S25 Ultra/S25 Edge/S25+, Note20 Ultra, Z Fold2, Z Fold3, Z Fold4, Z Fold5, Z Fold6, Z Fold7 y Z TriFold.

En el caso de utilizar la conectividad NFC, vamos a poder disfrutar de ella a finales de 2026 con Samsung Wallet en los Galaxy S20 Ultra/S20+/S20, S21/S21 FE, S22, S23/S23 FE, S24/S24 FE, S25/S25 FE, Note20, Z Flip 5G, Z Flip3, Z Flip4, Z Flip5, Z Flip6, Z Flip 7/ Flip 7 FE, A36, A56 y XCover7 Pro.

Una llave digital que empezará a llegar a todos estos países en breve, además de a España, también será compatible en Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.