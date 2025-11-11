NUEVAS ADVERTENCIAS
La Play Store nos advertirá de las apps que consumen demasiada batería
Google ha implementado unas métricas que permitirán detectar las apps menos respetuosas con el ahorro de energía de nuestros smartphones.
Si hay algo que tememos cuando instalamos una nueva app en nuestro smartphone es precisamente el uso que puede hacer de su batería. Muchas apps tienen un funcionamiento en segundo plano, necesario para ofrecernos las mejores prestaciones, que en un momento dado pueden terminar por reducir de manera prematura la batería de nuestro smartphone. Google es consciente de esto, y para evitarlo ha decidido informar a los usuarios de esos posibles problemas, ya desde la misma pantalla de instalación de la app.
Novedades en la Play Store
Esta es la principal novedad que hemos conocido en la que trabaja Google, pero no la única en este sentido. En este caso nos fijamos en primer lugar en esta nueva función que está llevando Google ya a su tienda en millones de móviles en todo el planeta. Esta nueva función se ha desarrollado junto a Samsung, que también ha aportado su experiencia en el desarrollo de apps y conocimiento de su comportamiento entre muchos usuarios.
Uno de los puntos calientes de la reducción prematura del nivel de batería del teléfono suele radicar en los bloqueos de activación. Estos suelen utilizarse en muchas apps para evitar que el teléfono entre en el modo de suspensión, y que, por tanto, la app siga funcionando aunque el teléfono no lo estemos tocando. Pero es verdad que hay apps que pueden necesitar este bloqueo para poder brindarnos su funcionamiento básico.
Pues bien, para resumirlo y no entrar en demasiados términos técnicos, hay que decir que la tienda de Google ahora considera que una app ejerce un excesivo consumo de batería cuando esta app contiene más de 2 horas acumuladas de bloqueos de activación no exentos en un periodo de 24 horas. Además, si en los últimos 28 días las sesiones de usuario de una app son excesivas, se considera que esa app no está trabajando de manera óptima.
Ese es el umbral de mal comportamiento para Google, y el que al final va a decidir si a esa app se le señala como que consume mucha batería. Según detallan a los propios desarrolladores de Apps desde Google:
- En algunos casos, es posible que mostremos una advertencia en tu ficha de Play Store para indicar a los usuarios que tu app puede causar un consumo excesivo de batería.
Y en la imagen que hemos visto de esta función implementada en la Play Store, podemos apreciar que debajo de las estadísticas de descargas, reseñas y calificación, aparecerá una pastilla de color rosa, con un texto que dice. Esta app puede usar más batería de la esperada debido a su alta actividad en segundo plano.
Y aunque esta nueva funcionalidad ya se ha notificado a todos los desarrolladores, y se está implementando en la Play Store, no será hasta el próximo 1 de marzo de 2026, cuando comencemos a ver estos mensajes en las apps que consumen más batería. Sin duda un indicador al que muchos le prestaremos atención para no llevarnos sorpresas.
