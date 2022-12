El nuevo WhatsApp para Android trae mensajes favoritos y vista previa de links

WhatsApp se actualiza para los usuarios del sistema operativo de Google, reuniendo en su nueva versión 2.12.367 todas las nuevas funcionalidades que se han ido añadiendo a las versiones beta, descargables únicamente desde la web de la compañía.

Son tres las principales novedades: vistas previas de los enlaces que comparten contigo, la posibilidad de marcar mensajes destacados y la de compartir directamente algo con tus contactos.

Esta última se aprovecha de la funcionalidad 'direct share' de la última versión de Android (6.0 Mashmallow), que según los últimos datos solamente está implantada en el 0,3% de los terminales. Está pensada para ahorrar pasos cuando quieres compartir algo, ofreciéndote no solamente una lista de apps, sino también los nombres de contactos con los que has interactuado últimamente junto al logo de la aplicación que has usado para ello.

Pero comentemos primero las opciones de las que podremos disfrutar la mayoría de usuarios y ya luego pasaremos la queja a Google y los fabricantes que utilizan Android...

Vista previa de enlaces

Cuando quieras compartir la URL de un enlace, un vídeo de YouTube, un 'tweet' o cualquier otro contenido de web WhatsApp analizará rápidamente el contenido y colocará en el mensaje una imagen en miniatura y un título para enviar junto al enlace.

Cada vez compartimos más contenidos a través de este canal, así que es una buena opción de poder saber de un vistazo si merece la pena abrir nuestro navegador móvil para ver lo que nos han pasado. Y, de paso, evitarnos gastar datos de nuestra tarifa, que algunas páginas o vídeos pesan un montón...

Mensajes destacados

Poder poner una estrellita a un mensaje de texto o multimedia importante es la segunda gran novedad de WhatsApp para los androides. Solamente hay que seleccionar el contenido elegido y pulsar en la estrellita que aparece como opción en la parte superior.

Podrás consultar todos tus “favoritos” en la pantalla de chats, eligiendo en el menú el ítem 'Mensajes destacados'. Se organizan cronológicamente junto al nombre del contacto que envió el mensaje.

Es el complemento ideal a la posibilidad, ya existente, de buscar palabras entre todos nuestros chats. Y algo muy útil para cuando te pasen una información importante, como por ejemplo un número de teléfono, la información de una cita o la contraseña del wifi de casa de tu amigo.

Lo que tiene gracia es que usen una estrella, ahora que Twitter la ha desechado en favor de los corazones.

Compartir directamente

Esta es la opción que podrás disfrutar si tienes uno de los nuevos Nexus 5X o 6P o el HTC One A9, que son de los pocos que trabajan con la última versión de Android. Pero WhatsApp ya se ha apuntado a la, de momento, pequeña fiesta de 'marshmallows' y se ha aprovechado de una de sus mejoras.

Con compartir directamente puedes elegir de forma rápida un contacto para enviar algo que has visto en otra app o web. Esto es mucho más inmediato que tener que elegir primero WhatsApp y luego un nombre entre toda la lista de contactos.

Pero eso sí, a pesar de tanta velocidad habrá que esperar pacientemente a que los fabricantes se dignen a actualizar los terminales...