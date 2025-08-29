Nuevo HyperOS 3.0: todas sus novedades y dispositivos compatibles

Como se había venido rumoreando, Xiaomi ha presentado oficialmente HyperOS 3.0, la tercera versión de su capa de personalización, que llega con multitud de novedades para en unos casos integrar Android 16, y en otros hacerlo sobre Android 15, sobre todo en esos modelos más veteranos. Vamos a repasar todas esas nuevas funciones que están llegando a la capa de personalización, y los dispositivos en que vamos a poder disfrutarlas.

Las novedades que llegan a HyperOS 3.0

La nueva capa de personalización se estrena con importantes mejoras. La más llamativa está claramente inspirada en los iPhone, y se denomina Super Island, y que viene a ser una isla dinámica como la de los dispositivos de Apple. Pero en este caso la isla dinámica, que solo se basa en software, no hay un gran notch que la respalde como en el caso de los iPhone, ahora se adapta a la cantidad de información que debe notificar.

En esta nueva faceta, los dispositivos de Xiaomi introducirán las notificaciones en tiempo real de Android 16, que se adaptará este nuevo espacio de superisla, y que intentará poner orden en algo tan confuso a veces como las notificaciones. Por tanto, a nivel visual y en el día a día será el aspecto que más notemos, el de esta superisla dinámica. Otros aspectos que mejoran con esta nueva capa es la gestión de los recursos y la energía, que ahora es mucho más eficiente aún.

Otro aspecto que mejora esta capa es la relación de los teléfonos de Xiaomi con los iPhone, en general es un aspecto que está mejorando bastante en general en todo el sistema. Esta integración permitirá a los usuarios que tienen ambos móviles, ver sus fotos de manera indistinta en estos dispositivos y también recibir notificaciones de uno en el otro y viceversa. Por lo demás, la estabilidad y rendimiento se mejoran de la manera más eficiente posible. Pasamos a detallar los dispositivos compatibles. Hablamos del mercado chino, ya que de momento la capa no se ha presentado a nivel global, algo que debería ocurrir en las próximas semanas.

29 de agosto

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15

Redmi K80 Pro

Redmi K80

Tableta Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Tableta Xiaomi Pad 7 Pro

17 de septiembre

Xiaomi MIX Flip 2

Redmi K80

Tableta Xiaomi Pad 7 Ultra

Tableta Xiaomi Pad 7

Tableta Redmi K Pad

30 de septiembre

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Redmi K70 Pro

Redmi K70

Redmi K70E

Como veis se trata de los modelos más recientes de Xiaomi y Redmi, tanto de smartphones como tabletas, los que recibirán esta nueva capa, en estos casos basada en Android 16. Más adelante, irá llegando a modelos más veteranos de ambas marcas. Y a la espera del salto global, lo normal es que el grueso de dispositivos de la marca china esté actualizado a la nueva capa antes de acabar este año 2025.