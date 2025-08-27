COMPARTE ARCHIVOS
La nueva funciòn de Files de Google que hará más sencillo compartir archivos
Podrás compartir de forma segura tus archivos con los dispositivos cercanos desde Google Files.
Una nueva actualización del gestor de contenidos móviles está llegando a los usuarios con Android 15. A partir de ahora, compartir archivos desde Google Files será mucho más sencillo con la integración de Quickshare.
Comparte tus archivos de forma rápida y sencilla desde Google Files
La app de Google permite acceder y gestionar los archivos que guardamos en la memoria de nuestro teléfono móvil. Desde el gestor de archivos podemos organizar los archivos, ya sea moviéndose de carpeta, copiando y pegando, así como renombrarlos, comprimirlos o cambiarlos de ubicación de forma rápida y sencilla. Además de compartirlos con otros usuarios.
Hasta ahora podríamos compartirlos a través de las diferentes aplicaciones instaladas y compatibles con esta función. A partir de ahora, con la implementación de Quickshare, podemos enviarlo a otro usuario cercano de forma segura. Este sistema permite la transmisión de archivos entre dispositivos cercanos, para ello utiliza las conexiones Bluetooth y Wi-Fi. Por lo que la información no circula por la red y no puede ser interceptada. Compartir archivos con Quickshare desde Google Files, es muy sencillo. De forma predeterminada, teníamos en la parte inferior de la pantalla el botón de escaneo. El cual nos permitía capturar documentos con ayuda de la cámara y elegir donde queremos guardarlo.
- A este se suma ahora el botón QuickShare, al pulsar iniciamos el proceso.
- Selecciona el contenido que queremos transmitir. Podemos enviar cualquier tipo de archivo, fotos, videos, documentos de texto e incluso carpetas completas
- A continuación, debemos seleccionar el dispositivo receptor, este debe encontrarse cerca de nosotros.
- El receptor debe aceptar la transferencia, para que se complete el intercambio de forma correcta.
- Una vez aceptada la transferencia a través de la notificación, comienza el envío.
Además, podemos configurar la app para realizar envíos a varios dispositivos cercanos al mismo tiempo. O hacerlo desde el portapapeles al cual accedemos desde el teclado. Incluso con dispositivos compatibles con Quickshare como es el caso de Windows. Otra de las opciones que nos presenta es la de compartir información a través de códigos QR de manera que, tras generar el código, solo tendremos que escanear este con la cámara del móvil o dispositivo receptor para comenzar con el intercambio de información.
Este sistema sobre todo es muy útil si no tenemos acceso a una red Wi-Fi segura o a datos móviles. Ya que al usar el Bluetooth como método de envío no consumimos datos móviles. Aunque sí que notaremos una disminución de la batería, sobre todo si se trata de archivos grandes que tardan tiempo en pasarse.
Se trata de un sistema seguro que no invade nuestra privacidad, puesto que, aunque nuestro dispositivo esté visible para todos los usuarios, algo que podemos cambiar desde los ajustes, no recibiremos nada que no queramos. Ya que de forma automática no recibiremos los archivos, siempre tenemos que aceptar el envío. De esta manera estamos protegidos en el caso de que quieran introducir malware en nuestros dispositivos.
