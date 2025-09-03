Guiarte con Google Maps será más fácil que nunca con su próxima actualización

No hay duda de que Google Maps es uno de los mejores navegadores GPS que puedes utilizar a día de hoy. Personalmente, ha sido mi mejor compañero en todo tipo de viajes, aunque en más de una ocasión me ha liado por indicar algo un poco mal y me he perdido un giro en mi ruta. Esto no pasará más con su nueva actualización.

Y es que Google sigue afinando la experiencia de navegación en Android, y la próxima novedad apunta directamente a uno de los problemas más comunes: perderse un desvío por haber cambiado de aplicación o por no estar mirando la pantalla en ese instante.

La respuesta es una nueva función llamada Google Maps Live Updates, que añade notificaciones interactivas con indicaciones en tiempo real en la barra de estado y en la pantalla de bloqueo.

Google Maps Live Updates evitará que te pierdas en tu ruta

O esto es lo que se desprende de la última publicación de los compañeros de Android Authority y donde han descubierto que algunos usuarios de móviles Pixel y Samsung que ya están probando la beta de Android 16 QPR2 han empezado a ver estas notificaciones de Google Maps.

Google Maps con nueva interfaz | Android Authority

La novedad pinta muy bien, y será una opción que nos evitará perdernos. De esta manera, las Live Updates de Google Maps aparecen en la barra de estado con un icono pequeño en forma de pastilla que muestra una flecha con la dirección que debes seguir, como verás en la imagen que han publicado los compañeros del citado medio.

Si despliegas la cortina de notificaciones, verás la información completa: el giro o tramo que debes tomar, el tiempo estimado de llegada y un acceso directo para volver al mapa con un solo toque. Una forma más cómoda de guiarte.

Además, lo mismo ocurre en la pantalla de bloqueo, donde también aparece la notificación activa para que tengas las indicaciones siempre a la vista incluso sin desbloquear el dispositivo. Y si decides finalizar la ruta, basta con pulsar en el enlace que cierra la navegación.

Una función perfecta para evitar despistes, resultan muy prácticas para quienes utilizan el móvil con más apps, como Spotify o responder notificaciones. ¿La razón? Con esta nueva actualización, ya no es necesario volver a abrir Google Maps constantemente: la dirección a seguir estará presente en la parte superior, acompañada de un recordatorio visual sencillo y difícil de ignorar.

Ahora, solo falta esperar a que Google Maps lance esta mejora para todos, y nos podremos olvidar de equivocarnos con los giros al usar este navegador...