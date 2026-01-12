Google Maps: así puedes disfrutar de los espectaculares itinerarios 3D

Una de las aplicaciones de GPS preferidas por los usuarios es Google Maps, la app de Google no solo nos guía en nuestros desplazamientos, sino que podemos ver el recorrido a través del mapa. Hasta ahora disponíamos de la vista estándar, satélite y relieve, pero dentro de poco podremos hacerlo también a través de la vista previa 3D. Te contamos qué es y cómo activarla.

Así es la nueva vista previa 3D de Google Maps

La app de GPS se encuentra en constante evolución y actualización, además de nuevos modos de conducción, con una interfaz más limpia en la que obtenemos órdenes más simplificadas y concretas, tendremos acceso a nuevas funcionalidades con las que tendremos una vista inmersiva de nuestras rutas.

Activando la vista previa 3D en Google Maps | TecnoXplora

A menudo los mapas 2D no nos ofrecen toda la información que necesitamos a la hora de conducir, lo que nos hace dudar de la ubicación de una salida, puede confundirnos y hacer que nos salgamos de la ruta marcada. Con calles llenas de edificios prácticamente idénticos o no identificando correctamente las salidas en una autopista. Algo que está a punto de cambiar con la incorporación de una nueva funcionalidad, que permite recorrer las rutas con una recreación tridimensional en vivo. Generando una vista de pájaro recorriendo la ruta marcada. Además de la vista 3D de los edificios, lo que más llama la atención es el realismo del entorno. En este no solo podemos ver el trazado de la carretera, también podemos ver toda la orografía, incluyendo los árboles e incluso los propios tejados de las casas. Y sobre todo la recreación de la iluminación según la hora del día.

Una nueva función que por el momento no está disponible para todos los usuarios, ya que está llegando de forma discreta a los usuarios de la versión Beta. Algo que encontraremos tras realizar una búsqueda de un destino, junto al botón iniciar, que aparece normalmente en la parte inferior de la pantalla, los afortunados que disponen de esta nueva funcionalidad, tiene la opción de pulsar el botón “vista previa 3D”.

Al hacerlo, vemos como se carga el mapa como si se tratara de una maqueta digital en la que se reproduce nuestro viaje. Pero no solo eso, ya que nos otorga el control de la reproducción, pudiendo pausar o hacer zoom en las zonas que queremos poner más atención, al mismo tiempo que nos permite adelantar la línea de tiempo hasta nueva llegada.

Reduciendo el estrés de enfrentarnos a lugares nuevos, enseñándonos el entorno real que nos vamos a encontrar a cada uno de nuestros pasos. De manera que nos permite conocer la ruta mucho antes de comenzar el viaje. Aportando una mayor información y haciendo que sea mucho más fácil no solo orientarnos, sino también tomando conciencia tanto de las distancias como de hitos visuales que nos ayudarán a realizar una conducción mucho más segura.

Además de la belleza de la recreación, nos ofrece un entorno real de las situaciones con las que nos podemos encontrar, ya sea una mayor afluencia de tráfico o mostrándonos condiciones reales como escenarios de lluvia si está previsto que llueva.