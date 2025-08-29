Google Fotos: así puedes comprobar si una foto ha sido generada por IA

El uso de la inteligencia artificial para crear imágenes y otros contenidos a partir de un texto, es algo que ya hemos naturalizado. La presión de las imágenes es cada vez mayor, tanto que a simple vista nos es difícil discernir si se trata de una imagen real o es producto de la IA. Es por ello, que al mismo tiempo que los desarrolladores trabajan para mejorar las imágenes generadas. Otros ponen todos sus esfuerzos en programar soluciones a través de las cuales podamos saber si se ha usado inteligencia artificial en el proceso de creación de una imagen.

Realidad o Inteligencia artificial, descubrirlo con la nueva función de los Pixel 10

Hace pocos días que la nueva versión de los teléfonos de Google, los Pixel 10, fueron presentados. Estos son los primeros en disfrutar de las novedades que presentan las aplicaciones de Google. Además de las nuevas funciones de su sistema operativo, en el que la integración con la tecnología de la inteligencia artificial es cada vez mayor.

Identicando fotos creadas por IA | TecnoXplora

En esta ocasión una de las apps que ha recibido esta nueva funcionalidad que nos permite conocer el origen de las imágenes es Google Fotos. Está además de la información relativa a la fecha, ubicación y tamaño de la imagen. Nos ofrece la posibilidad de saber cuál ha sido el origen de todas y cada una de las imágenes de nuestra galería, se han sido a través del sensor de una cámara digital, es una captura de pantalla o incluso por imposible que nos parezca, si ha sido generada por IA.

Esta función impulsada por esta misma tecnología, en cuestión de segundos analiza los metadatos de la imagen y es capaz de averiguar el origen de la misma. Mientras que nosotros solo tenemos simplemente que deslizar el dedo por la pantalla.

Para averiguar si se trata de una imagen original o creada por inteligencia artificial, solo tenemos que abrir la app de Google Fotos en nuestro teléfono.

en nuestro teléfono. Seleccionar la foto en cuestión, deslizar el dedo de arriba abajo en la propia imagen , esto despliega una ventana emergente en la que encontramos toda la información de la foto.

, esto despliega una ventana emergente en la que encontramos toda la información de la foto. En el apartado “información de la IA", Podemos incluso ver a quien se le atribuye la creación de la imagen, por ejemplo, si ha sido creada con IA generativa.

El uso de esta tecnología se ha puesto en entredicho, ya que son muchos los que se aprovechan de esta para atribuirse la creación de imágenes. Algo que ha suscitado cierta polémica en torno a este tema. Así como si debemos informar de si las imágenes que usamos están generadas o no por IA.

Debemos recordar que este tipo de tecnología debe usarse de forma responsable, aunque muchos las usan con otros fines. Y para muchos usuarios es casi imposible distinguir la realidad de la ficción. Es por ello, que desde hace tiempo se está discutiendo acerca de la ética del uso de la inteligencia artificial. Ya que esa herramienta, avanza a pasos agigantados, potenciando la creatividad hasta niveles insospechados.