Este ajuste hace de tu móvil un dispositivo más privado

Nuestros dispositivos móviles recogen gran cantidad de información importante sin que nos demos cuenta. Esta información puede ser compartida por las aplicaciones con terceros, algo que significa una clara violación de nuestra privacidad. Para que esto no suceda, debemos revisar de forma precisa las opciones de privacidad y activar algunos ajustes. Estos no se encuentran a simple vista, te ayudamos a encontrarlos.

Ajustes de privacidad crítica, dónde y cómo activarlos

Los permisos de ubicación, permiten o limitan el acceso de las aplicaciones a tu posición exacta, de manera que si no queremos que sepan dónde estamos, siempre podemos retirarlos. Algo que no pasa con los dispositivos a los que nos conectamos. Hace años Android hace uso de los permisos “dispositivos cercanos”, un permiso más limitado de la ubicación que se usa cuando nos conectamos a otros dispositivos Bluetooth. Aunque de esta forma las apps, no conocen nuestra ubicación, no podemos impedir que a través de otros dispositivos cercanos que, si tengan activada la ubicación, puedan saber dónde nos encontramos, simplemente a través de nuestra conexión Bluetooth.

Gestionando los permiso de las aplicaciones en dispositivos cercanos | TecnoXplora

Si a esto le unimos otras informaciones como la distancia a la que nos encontramos de otros dispositivos Bluetooth, las redes wifi o las antenas de telefonía a la que nos hemos conectado, es posible ubicarnos en el lugar preciso en el que nos encontramos. Algo que evitamos, simplemente, retirando el permiso a las apps. Aunque no sucede lo mismo con las apps predeterminadas del sistema, estás a menudo, no pueden desinstalarse y tienen acceso sin limitación alguna a la ubicación, sin necesidad de pedir permiso.

Si quiere evitar que te localicen a través de los dispositivos cercanos, solo tienes que desactivar esta opción en tu sistema, para ello, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Desde los ajustes del teléfono, acceder a los “controles de privacidad”

Donde debemos seleccionar la opción “privacidad”

En este apartado, encontramos el “administrador de permisos”

Entre las opciones disponibles, encontramos la opción “dispositivos cercanos”

En el listado, podemos ver las aplicaciones que tienen permisos y las que no.

Pulsa en cada una de las apps que tengan permiso, para acceder a las opciones de estas.

Activa o desactiva los permisos en función de tus necesidades.

Al inhabilitar esta opción, puede que afecte a alguna funcionalidad muy específica, aunque no notarás la diferencia en el uso general del dispositivo. Aunque muchas apps tienen permiso de acceso, realmente no es necesario y privarlas de ello, no afecta en nada al rendimiento del teléfono, por lo que puedes desactivarlas sin programas. En el caso de que este permiso fuera necesario, para el correcto funcionamiento, el sistema nos solicitará acceso. Aunque siempre podemos volver a desactivarlo cuando no vayamos a hacer uso de la app o esa característica en cuestión. Por lo que debemos decidir, en cada momento, que priorizar la privacidad de los datos y la funcionalidad. Por lo que antes de otorgar permisos, debemos asegurarnos de que no se trata de una app maliciosa, o del tratamiento de nuestros datos.