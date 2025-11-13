Controlar la calefacción mediante Alexa es así de sencillo

Con la llegada del invierno y el frío, poner la calefacción de forma eficiente es crucial si no queremos arruinarnos en el intento. Sobre todo, ahora que el precio de la luz está por las nubes y aquellos usuarios que no disponen de sofisticados sistemas de calefacción con termostatos inteligentes, con los que controlar el gasto.

Controla de forma inteligente la calefacción con la ayuda de Alexa

Cada grado de más que subimos la calefacción supone un gasto extra, algo que no se pueden permitir muchos hogares. Por lo que controlar la temperatura de la calefacción es de vital importancia. Son muy pocos los hogares que cuentan con sistemas de aerotermia, que no solo son de lo más sostenibles y eficientes con los que ahorramos cientos de euros al año. Muchos usuarios se tienen que conformar con radiadores eléctricos sin termostato de los de toda la vida.

Aunque existe una forma para convertir estos en un sistema de calefacción inteligente que nos permite encender y apagar el radiador cuando la sala alcance la temperatura correcta. Algo que podemos hacer con la ayuda de un enchufe inteligente y con algunos modelos de altavoz inteligente de Amazon. Solo con los que cuentan con sensor de temperatura como son Echo Dot (5.ª generación), Tanto la versión estándar como la versión con reloj. Echo (4.ª generación): El altavoz esférico de tamaño grande. Echo Hub: El panel de control de hogar digital. Echo Plus (2.ª generación): Un modelo más antiguo, pero que incluye esta funcionalidad.

De manera que, a través de diferentes rutinas, podemos establecer los grados a los que queremos que se encienda o apague, además de establecer los días de la semana y las horas a las que queremos que esto suceda.

Para ello, desde la app de Alexa , Selecciona la opción rutinas.

, Selecciona la opción rutinas. Pulsa en el icono más en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Cuando seleccionas tu dispositivo Echo compatible. Y la opción Temperatura.

Aquí elegimos si queremos que la temperatura esté por encima o por debajo. Elige por debajo para activar y por encima para desactivar los radiadores.

y por los radiadores. Y establece la temperatura. Guarda para continuar.

para continuar. Del mismo modo, podemos editar el momento en que se activará la rutina, pulsando sobre la opción “en cualquier momento”, donde podemos establecer los días y las horas en las que nuestras rutinas estarán activas.

pulsando sobre la opción “en cualquier momento”, donde podemos establecer los días y las horas en las que nuestras rutinas estarán activas. En el apartado Alexa hará lo siguiente , selecciona del hogar digital el enchufe o enchufes que usaremos, donde debemos seleccionar si queremos encender o apagar.

, selecciona del el enchufe o enchufes que usaremos, donde debemos seleccionar si queremos encender o apagar. Una vez selecciona guarda de nuevo.

De manera que solo nos queda encender nuestro radiador, seleccionar el modo de uso y dejar que el enchufe inteligente lo controle. Así podemos controlar el gasto e incluso controlar el enchufe de forma inteligente, aunque no nos encontremos en casa. O incluso pedirle de viva voz a Alexa que encienda la calefacción sin necesidad de tocar ningún botón, simplemente con un sencillo comando de voz.

De manera que de una forma fácil y de lo más económico, si lo comparamos con la instalación de modernos sistemas de calefacción, hemos convertido unos sencillos radiadores en un sistema inteligente de calefacción con termostato personalizado. Y todo con la ayuda de Alexa.