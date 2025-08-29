Cómo medir la temperatura de un objeto con tu Google Pixel

Con el paso de los años, los teléfonos móviles, además de ser más inteligentes, se han convertido en la navaja multiusos de la tecnología. Estos dispositivos incluyen multitud de funcionalidades que nada tienen que ver con su principal función, que es la de mantenernos en contacto. Algunos modelos además pueden medir incluso nuestra temperatura corporal.

Mide la temperatura corporal con la ayuda de tu teléfono móvil

Desde las funciones más básicas como hablar por teléfono, intercambiar mensajes o sacar una foto. Hasta usarlo de nivel, acelerómetro, brújula, cámara de vigilancia son algunas de las cosas que podemos hacer con un Smartphone. Además de vigilar nuestra salud controlando el sueño o nuestras constantes vitales. Ahora además podemos saber si tenemos fiebre o si, por el contrario, nuestro cuerpo tiene una temperatura normal.

midiendo la temperatura corporal | TecnoXplora

Con la llegada del nuevo Píxel 10, Google ha incluido en la nueva versión de Android, una novedad para la app de termómetro. Esta consiste en la posibilidad de medir la temperatura de nuestro cuerpo. Algo que no era posible en las versiones anteriores, en las que solo podíamos realizar mediciones de la temperatura en objetos.

Para ello, solo teníamos que abrir la app en nuestro móvil.

en nuestro móvil. Tocar en temperatura de objetos .

. Y tras completar los pasos del asistente , comprobar la temperatura a la que se encontraba dicho objeto.

, comprobar la temperatura a la que se encontraba dicho objeto. De la misma forma tenemos la opción de medir la temperatura de nuestro cuerpo, Aunque esta vez elegiremos la opción “temperatura corporal”

El proceso consta de cuatro pasos que debemos completar, siguiendo las indicaciones del asistente.

De manera que situaremos nuestro teléfono a una distancia y ángulo adecuados para realizar la medición de forma satisfactoria.

para realizar la medición de forma satisfactoria. Una vez que tenemos el móvil en el sitio preciso, pulsamos el botón para iniciar la cuenta atrás , que da comienzo al proceso.

, que da comienzo al proceso. Una vez se complete la medición, nuestro teléfono vibrará y obtendremos la información al respecto en la pantalla de nuestro móvil. De manera que podemos guardar los datos para hacer un posterior seguimiento.

Una funcionalidad que no está disponible para todos los usuarios de Android, solo para los que cuenten con un sensor de temperatura. Como es el caso de los Pixel 8 Pro, Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL y la versión Pro de los recién llegados Pixel 10.

Cuando realizamos mediciones en condiciones extremas, debemos tener cuidado con los objetos demasiados fríos o calientes. Así como colocar a unos 5 cm de los objetos y en el caso de medir la temperatura corporal, acercar lo suficiente el móvil a la piel sin tocarla, para asegurarnos la precisión, de la medición. En el caso de que los objetos estos cubiertos de vapor caliente, es recomendable esperar a que este desaparezca, antes de medir la superficie del objeto. En el caso de enfrentarnos a un objeto demasiado, la app nos avisará mostrando un círculo rojo, que indica su elevada temperatura.

Además, cuando medimos la temperatura corporal, además de mostrarnos la temperatura obtenida, nos indica que estamos frente a un caso de fiebre, o si, por el contrario, esta se encuentra dentro de los niveles normales.